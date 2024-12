Rueda dice que "no" le "preocupa en absoluto" que la oposición lleve a la Justicia la comisión de contratos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "no" le "preocupa en absoluto" que el BNG o el PSdeG puedan llegar a la justicia la comisión que investiga en el Parlamento de Galicia los contratos de la Xunta.

Preguntado por la posibilidad de que los grupos de la oposición acudan a los tribunales para denunciar lo que tachan de "vetos" por parte del PP en el plan de trabajo de este órgano parlamentario, Rueda ha asegurado que no descarta que la oposición pueda hacer una "otra voltereta" toda vez que no se están produciendo los resultados "que buscaban" estos partidos.

El máximo mandatario autonómico ha recordado que él mismo compareció el pasado viernes en la comisión de investigación, lo que implicó que el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, fuese por "primera vez" a este órgano y que la portavoz del BNG acudiese "por segunda vez".

Dicho esto, ha sostenido que los comparecientes están "dejando bastante claro" lo que él mismo dijo en su comparecencia en la que "defendió la integridad de los procesos contractuales de la Xunta.

Así las cosas y tras considerar que "el desnorte" de la oposición con esta comisión es "más patente" en cada sesión, ha confiando en que "todos los comparecientes" respondan "de forma objetiva, cuenten lo que hay y demuestren que todas estas cosas que se estaban diciendo no son ciertas".

"Y si no les satisface no descarto que dentro de esta deriva de la oposición decida por mantener el cuento vivo" acudir a la justicia, ha indicado.

EXPLICACIONES DE PONTÓN

Además, en la rueda de prensa y preguntada al respecto, Rueda ha asegurado que él no dijo que "había corrupción" en contrataciones de administraciones gobernadas por el BNG con el entorno familiar de la líder del BNG, Ana Pontón.

"Lo que dije y le vuelvo a preguntar es que si ella entiende que son casos de corrupción que un familiar directo contrate directamente y sin licitación con una administración", ha dicho para asegurar que ella es quien "hace la valoración".

"Ella es la que dice que eso no puede ser, que es absolutamente condenable y lo equipara a la corrupción y yo le pregunté si en su entorno hay casos de esa índole", ha sostenido para asegurar que Pontón "aún no ha contestado".

Rueda ha asegurado que él no hará lo que hace el BNG y "decir que el no contestar es un reconocimiento de la culpabilidad". "Ahora, evidentemente, cada uno puede sacar sus conclusiones", ha dicho para criticar que Pontón no quiera que se le aplique a ella lo que ella aplica a los demás.