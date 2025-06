Rueda "entiende perfectamente" que el BNG no se reúna con Sánchez y espera que sea "coherente" y "rompa" con el Gobierno

VIGO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha "entendido perfectamente" que el BNG no acuda a la reunión con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, por lo que espera que los nacionalistas sean "coherentes" y "rompan de forma definitiva" con el Ejecutivo hasta que haya elecciones.

Así lo ha señalado este miércoles en Vigo tras ser preguntado sobre su opinión acerca de la decisión del Bloque de no acudir al encuentro con Sánchez. A su juicio, el presidente del Gobierno busca "una especie de lavado de cara", porque "reta a una moción de censura", ya que le serviría (de no salir adelante) para "autoratificarse", pero "no se atreve a enfrentarse a una cuestión de confianza".

"Si el BNG no quiere blanquearlo, puede empezar por no ir a una reunión, pero luego no puede apoyarlo en su día a día ni apoyarlo ni probablemente apoyarlo en muchos gobiernos que están en coalición. Pero lo primero y fundamental es en el Gobierno central. Ahora mismo es uno de sus apoyos", ha subrayado el líder autonómico.

Por todo ello, espera "coherencia" del BNG y que "rompa de forma definitiva" con el Ejecutivo hasta que haya elecciones. "Si simplemente es un paripé y evitar una foto, entonces demostrará que una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace", ha sentenciado.

Todo ello después de conocerse este martes que el BNG tampoco acudirá a la ronda de contactos con los socios de investidura que ha convocado el presidente Pedro Sánchez, advirtiendo los nacionalistas que el Ejecutivo no puede "buscar una foto" para intentar "blanquear" los casos de corrupción que afectan al PSOE.

La formación nacionalista gallega, que tenía cita este miércoles con el presidente, sostiene que esta ronda de contactos es "una especie de cuestión de confianza abordada de forma individualizada con cada fuerza política", y considera que ese respaldo debe ganarse con hechos, "no con gestos ni declaraciones vacías".

"En un momento en el que están saliendo a la luz informaciones graves sobre prácticas corruptas vinculadas a miembros del PSOE, el Gobierno no puede buscar una foto de respaldo que desvíe la atención o pretenda diluir responsabilidades", señaló el diputado Néstor Rego.