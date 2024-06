Rueda espera "una mejoría importante del PP" y cierra campaña con una llamada a votar: "Hay mucho en juego"

Censura que Sánchez "no se corte un pelo" en criticar a los jueces y espera que su actitud tenga "repercusión electoral" el domingo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha asegurado que confía en que su partido obtenga un "buen resultado" en las elecciones europeas del domingo, que ha identificado con "una mejoría importante", al tiempo que, a falta de unas horas para que cierre la campaña electoral, ha reforzado su llamada para animar a la ciudadanía a acudir a las urnas.

En declaraciones a los medios en Santiago, donde participó en una visita a las obras de la primera fase de la 'Cidade administrativa de San Caetano', el presidente gallego ha remarcado que en Galicia él ha percibido una "participación bastante numerosa" en los actos de campaña de los populares, pese a que ha habido tres citas electorales "en apenas un año".

A su modo de ver, esta situación refleja que "la gente es consciente de que estas europeas van más allá de lo que se elija el domingo, que es muy importante", pero de que hay "mucho en juego". Rueda ha celebrado que "la gente se dé cuenta" de que los comicios del domingo "importan" y ha repasado las cuestiones en las que han puesto el foco los populares en la campaña, además de la visita de Ursula von der Leyen.

Del mismo modo, ha esgrimido que Sánchez ha buscado dar a los comicios "un carácter de plebiscito nacional" y ha reprobado su "estrategia" basada en "cosas increíbles" como "la utilización de una situación procesal complicada" de su mujer, Begoña Gómez, "para intentar convertirlo en un argumento electoral".

"Cuando creo que es todo lo contrario. Yo lo que pido a los ciudadanos es que valoren todo esto y que se den cuenta de que el domingo hay muchas cosas en juego. Es una manera de decir que en Galicia estamos hartos de muchas cosas del PSOE a nivel nacional, de muchas cosas que estamos viendo, de desigualdades. El voto del domingo también va a servir para empezar a revertir toda esa situación", ha anticipado.

Y ha aprovechado para pedir a los gallegos y gallegas "ese esfuerzo y esa confianza" que mostraron por el PPdeG en las elecciones del pasado 18 de febrero, en las que revalidó la mayoría absoluta.

CRÍTICAS A LOS JUECES

En su intervención, ha censurado que el presidente del Gobierno central ya "no se corte un pelo" en criticar a los jueces, mientras sus ministros "hacen coro de todo lo que dice". "Hay una confabulación internacional a la que se acaba de unir la Fiscalía Europea", ha ironizado.

"Parece que todos nosotros vamos a una persona absolutamente inocente. Que no digo que no lo sea, pero tiene una imputación. Por tanto, dejemos a los jueces, dejemos de presionarlos. Esta presión descarada es insostenible y admisible porque ya no es una insinuación, es decir directamente que a la justicia actúa de forma parcial con una inocente", ha agregado.

Rueda ha esgrimido que Sánchez pretende evidenciar que la justicia, "incluida la europea", en "connivencia con no se sabe muy bien quién", no actúa con imparcialidad en aras de "perjudicar" a Begoña Gómez. "No creo que eso cuele en absoluto y espero que el domingo tenga repercusión electoral, pero en sentido totalmente contrario a lo que piensa", ha aseverado.

"UN BUEN RESULTADO"

Sobre qué se juega su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, en la cita del domingo, ha respondido que los populares siempre miden los resultados y, tras remarcar la importancia de las tendencias y que "la mayor parte de encuestas" son favorables a su partido, ha manifestado que él espera "un buen resultado en el setnido de una mejora importante" para el PP.

"Y creo que será un escalón más en ese objetivo final por el que todos estamos trabajando, una vez celebradas las elecciones gallegas, para que se produzca un cambio en el Gobierno de España", ha augurado.

"Por ello, estamos animando a que esa victoria sea por cuanto más margen, mejor. Estoy seguro de que a Sánchez y al PSOE no les importa ganar las europeas, que lo que no quieren es perderlas por demasiado margen", ha zanjado.