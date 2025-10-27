Rueda insiste en que es Mazón quien debe decidir si dimite o no: "Es una decisión personal"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a insistir en que es el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien debe decidir si dimite o no, después de que este fin de semana una nueva manifestación recorriese las calles de Valencia para exigir su dimisión por la gestión de la Dana el pasado 29 de octubre.

Cuestionado sobre si piensa que el presidente valenciano debería plantearse la posibilidad de dimitir, Alfonso Rueda ha reiterado que considera que se trata de "una decisión personal" y que lo que Mazón "ha dicho es que quiere ser la parte principal en el impulso de la reconstrucción".

"Esto es lo que dijo y, por lo tanto, creo que es lo que tiene que estar haciendo", ha afirmado antes de reiterar que "la decisión de si presenta o no es una decisión personal fuera de otros condicionantes".

En todo caso, Alfonso Rueda ha señalado que "si así lo hiciera o no lo hiciera por las presiones de manifestaciones que hubiera" es una cuestión que "le corresponde dictaminar a los valencianos". "Son los que tienen que juzgar todo lo que pasó y cómo se están haciendo las cosas", ha zanjado.

Asimismo, fuentes del Gobierno gallego han confirmado que el presidente de la Xunta acudirá el miércoles al funeral de Estado en Valencia en memoria de las víctimas de la dana.