Rueda insta a confederaciones hidrográficas a "cumplir sus obligaciones" para prevenir arrastre de cenizas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a las confederaciones hidrográficas del Miño y del Duero -- de competencia estatal-- a "cumplir con sus obligaciones" para prevenir arrastre de cenizas tras los incendios del pasado verano que afectaron a la provincia de Ourense.

Cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta sobre las quejas de ayuntamientos de la comarca de Valdeorras por el arrastre de cenizas con las lluvias de los últimos días, el titular del Gobierno gallego ha argumentado que la Xunta "casi ha pagado el 100% de las ayudas", mientras el Gobierno central "sigue sin convocarlas e igual ni las convocan".

"Están siendo especialmente lentos en reaccionar los organismos que dependen del Gobierno central para prevenir los daños", ha criticado Rueda, que ha manifestado que las convocatorias del Ejecutivo gallego se hicieron "en las zonas donde las cuencas" son de competencia autonómica" para "prevenir los arrastres y las cenizas".

Así, ha remarcado que la Xunta lleva "mucho tiempo" ofreciendo su colaboración a las dos confederaciones para que "hagan lo mismo" en las cuencas de su competencia.

En esta línea, ha insistido en que el Gobierno gallego se ofrece "a ayudar", pero "cada uno debe cumplir con sus obligaciones", algo que, ha afirmado, ya han trasladado a los ayuntamientos.

"Ayudaremos y actuaremos, pero cada uno tiene que cumplir con sus obligaciones y la Xunta lo está haciendo. Lamento que la misma lentitud observada en las ayudas se esté observando en las operaciones sobre el terreno que tenían que estar haciendo igual que hace la Xunta", ha aseverado.

EXTINCIÓN INCENDIOS

Por otro lado, preguntado por un informe del Consejo de asesores científicos de la academia europea en el que inciden en luchar contra los incendios desde la prevención y no desde la extinción, Alfonso Rueda ha manifestado que "sí que hay que hacer prevención", pero ha subrayado que "cuando se produce un incendio hay que hacer todo lo posible por extinguirlo cuanto antes".

"Prevención ya estamos haciendo", ha reivindicado para, a continuación, destacar que serán "especialmente exigentes y colaboradores" con los ayuntamientos para que hagan "de manera estricta y con rigor" las labores de limpieza alrededor de las franjas.

Además, ha añadido que la Administración autonómica "sigue aumentando el periodo de trabajo de las brigadas" para que fuera del periodo estival realicen tareas de prevención y ha recordado que la ley de acompañamiento incluye una normativa para "mejorar los periodos de quemas, posibilidades de desbroces en más zonas, incidiendo en esta labor de prevención".

"Pero, desgraciadamente, llega un momento en que esto no es suficiente y cuando se producen incendios también hay que tener medios para la extinción", ha aseverado.