Rueda insta al Ministerio de Sanidad a "hacer lo mismo" que la Xunta y "solucionar" la huelga del Estatuto Marco

1073208.1.260.149.20260326155047 Archivo - Médico de atención primaria en consulta. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado al Ministerio de Sanidad a "hacer lo mismo" que su Ejecutivo en relación a la huelga en la Atención Primaria impulsada por O'Mega --que se desconvocó esta semana-- y apostar por el diálogo para buscar una vía de solución a la activada en el conjunto estatal por el Estatuto Marco.

En declaraciones a los medios, Rueda, quien se ha desplazado a Lalín (Pontevedra), ha incidido en que las huelgas provocan "anulación de citas y actos médicos", por lo que, ha insistido, la desconvocatoria de la impulsada por O'Mega en Galicia es "una buena noticia".

"Siempre dijimos que la Xunta tiene que mantener sus posturas, las que creemos que son mejores para el interés público, pero también hay que saber negociar y llegar a acuerdos. Fue lo que hicimos y es lo que pido que haga el Ministerio de Sanidad", ha instado el presidente gallego.

"No es normal que llevando casi dos meses de huelga el Ministerio no quiera negociar y crea que esto no va con él porque los que sufrimos las consecuencias somos las comunidades", ha apostillado.

En una jornada en la que Galicia vive otro paro de Atención Primaria convocado por el sindicato CIG, el presidente ha esgrimido el fin de la activada por O'Mega y ha insistido en que el Ministerio debe seguir los pasos de la Xunta para poner fin al conflicto que pervive en el contexto sanitario estatal.

"Necesitamos una sanidad de mayor calidad. Por tanto, todos tenemos que contribuir. La Xunta ya lo hizo y el Ministerio debería hacerlo también", ha zanjado.