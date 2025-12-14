Rueda lamenta el "espectáculo" que está dando el PSOE de Lugo y critica al BNG por "mirar a otro lado"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado el "espectáculo" que está dando la provincia de Lugo esta semana, tras conocerse la denuncia por supuesto acoso sexual contra el presidente de la Diputación, José Tomé, y ha afeado al BNG "mirar a otro lado cuando tiene que actuar con contundencia".

Durante una reunión de trabajo con los alcaldes más jóvenes del partido celebrada este domingo, el mandatario autonómico ha lamentado la "locura en la que se ha convertido España" con el gobierno socialista "dando un escándalo cada día y ocupados en todo menos en gobernar".

Alfonso Rueda ha enfatizado que los socialistas están "ocupados en tapar el escándalo del día anterior con el escándalo del día siguiente". Por eso, afirma que se "alegra muchísimo" de que la gente pueda percibir las diferentes maneras de hacer política.

Así, se ha referido al "espectáculo" que está dando la provincia de Lugo esta semana, y a la "complicidad absoluta" del BNG, que "gobierna con todos ellos y que mira para otro lado cuando tiene que reaccionar con contundencia".

"Yo me alegro muchísimo de que nosotros estemos a otra cosa. Ese 'sentidiño', esa preocupación por los asuntos de las personas que nos dan su confianza. La política no son escándalos, la política no es mirar por otro lado cuando hay que actuar con contundencia, la política no es preocuparse siempre de crear tensión como herramienta para conseguir fines políticos", ha reivindicado.

En su intervención, el presidente de la Xunta ha agradecido a los 15 alcaldes menores de 40 años que asistieron a la jornada, subrayando que "representan la manera que tiene el PP de llegar a toda la sociedad ocupándose de sus problemas y de las cosas que de verdad importan".

"La política es el día a día de trabajo, desde los Ayuntamientos y yo me alegro de que tengamos tanta gente nueva, que es un ejemplo de todo eso", ha concluido.