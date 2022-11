Rueda pide por carta a Transportes que "impida" la posible subida de los peajes de la AP-9, "inasumible e inaceptable"

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (i), y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (c), durante su visita a la parte del acueducto caído de Pedrafita do Cebreiro, a 17 de junio de 2022, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo