Rueda promete gobernar "para todos" frente a la "izquierda rabiosa" y priorizará "completar" la educación "gratis"

Reivindica ser "uno mismo" frente a un BNG con "careta de moderado", mientras Calvo y Rey Varela buscan votos de electores ajenos al PP

FERROL, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha aprovechado este Martes do Entroido para comprometer desde Ferrol que, si logra la mayoría en las urnas el 18F, gobernará "para todos" desde el día siguiente, frente a quienes se presenta "con caretas de moderados". "Nosotros no somos sectarios", ha aseverado, tras situar a los populares en el extremo opuesto de la "izquierda rabiosa y soberbia".

En el Teatro Jofre, en un mitin con unas 600 personas, Rueda ha tirado del refranero popular que reza "en 13 y martes, ni te cases ni te embarques", para llamar, en la "ciudad naval", a "embarcarse juntos" para lograr su primera mayoría absoluta.

"Les vamos a ganar sin ninguna duda", ha proclamado, antes de recalcar que "su primera medida" será "completar el circuito de la educación gratuita desde el principio (escuelas infantiles) hasta el final" --ha comprometido la gratuidad de las primeras matrículas universitarias--.

En el mitin también ha mencionado otras medidas que prevé priorizar como iniciar la construcción de las 375 primeras viviendas de promoción pública, de un total de más de 4.200 en la legislatura, el impulso de suelo público empresarial de la Xunta a coste cero durante los primeros 8 años de actividad, y ampliar las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones, como ya había avanzado en el debate de la TVG. Y pese a la encuesta del CIS, ha garantizado que "las cosas van bien".

Pero ha advertido de que es preciso que sigan yendo bien "hasta el final" para hacer "una Galicia más grande" y que se "supere a sí misma", y ha añadido que, para ello, "lo primero es presentarse sin caretas". "Yo no me escondo ni pretendo ser lo que no soy. Aquí está nuestro programa, que no escondemos. Presumimos de él y lo queremos cumplir todo, cumplir la palabra dada", ha garantizado.

"Y aquí estoy yo, representando a todos mis compañeros. Nosotros no somos sectarios. El domingo vamos a celebrar la victoria como se merece y el 19 vamos a trabajar, a gobernar para todos, contra nadie y a favor de Galicia", ha agregado.

RIVALES "CON CARETAS"

En el polo opuesto, ha situado a las fuerzas de la izquierda y sus "caretas". En primer término, ha afirmado que le hace "mucha gracia" ver a la candidata de Sumar, Marta Lois, diciendo que "ya se ve como vicepresidenta". "¡Menuda ilusión! ¡Me recuerda a su jefa, Yolanda Díaz, que aquí la conocéis muy bien!", ha proclamado, entre abucheos de los asistentes.

También ha aludido al aspirante socialista, José Ramón Gómez Besteiro, de quien ha destacado que afirma que no renuncia "a ser presidente" pese a que "ya sabe que es difícil y que le viene un poco grande".

Pero en tercer lugar ha puesto el foco en la formación que lidera Ana Pontón, el BNG. "Están los que se creen que van hacia arriba y se ponen la careta de moderado porque todo lo que pone su programa no existe. Pues lo siento, no haberlo imprimido, porque pone independencia, imposición lingüística, desaparición de las provincias y de la Guardia Civil. La misma matraca de toda Galicia", ha afeado.

Finalmente, ha puesto en duda los compromisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la ciudad naval.

A POR INDECISOS Y ELECTORES QUE NO VOTAN AL PP

Encargado de abrir el mitin, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien recuperó el bastón de mando en los últimos comicios municipales, ha recurrido al ejemplo de su gobierno para esgrimir que son "la estabilidad" y una mayoría absoluta las vías de garantía para que las promesas se conviertan en "proyectos". "Hoy mismo hemos licitado el proyecto para abrir Ferrol al mar", ha destacado.

Y también con su propio ejemplo político, ha advertido que los ferrolanos saben que "por unos pocos votos" se puede quedar a las puertas de un gobierno. Por ello, ha apelado a no "dar nada por hecho" y protagonizar "juntos" una "gran movilización" que dé la victoria al PP el 18F.

Para combatir el fantasma de la abstención, antes de que Rueda hiciese su entrada y saludase desde el escenario aclamado a gritos de "presidente, presidente", Rey Varela ha advertido que "en democracia lo más importante es participar" y ha garantizado a los indecisos que en su jefe de filas tienen "una opción seria".

Asimismo, se ha referido a quienes "no son votantes del PP" y le dieron su apoyo en las últimas elecciones locales para que repitan la jugada. "Pido que voten al PP porque esto va de lo mismo, de unirnos y de no dividirnos", ha proclamado, antes de dar paso a la candidata Martina Aneiros, quien ha advertido que Galicia "se juega mucho" como Ferrol en junio.

"Ferrol habló y acertó; estoy segura de que volverá a hablar y volverá a acertar", ha aseverado Aneiros, antes de enfatizar que toda la comarca tiene en la Administración autonómica, de la mano de Rueda y de su equipo --ella misma fue hasta el cese para ir en las listas delegada territorial de la Xunta-- "una gran aliada".

CALVO MIRA TAMBIÉN A LOS "SOCIALISTAS DE VERDAD"

El último telonero previo al candidato, Diego Calvo, vicepresidente primero de la Xunta y cabeza de cartel coruñés ha subrayado que los populares afrontan ya la recta final de la campaña, antes de poner el foco también en las personas que no votaron al PP para insistir en el mensaje que lanzó previamente Rey Varela: el partido que lidera Alfonso Rueda es "la mejor opción" que tienen sobre la mesa en estos comicios.

El también presidente provincial del PP coruñés ha atacado a las fuerzas de izquierda, a las que ha acusado de intentar ganar "con mentiras" el 18F. Así, se ha referido a la llegada de los pélets a la costa gallega, cuando, ha afirmado, se dedicaron a "hablar mal de Galicia" mientras la Xunta "limpiaba" las playas como "cuando llega cualquier otra cosa".

En pleno Martes de Entroido, ha apelado a aprovechar para "sacar la careta" al Bloque, al que ha acusado de "esconder" su programa electoral. "Quieren volver a lo mismo de antes, a la imposición en gallego, a echar a la Guardia Civil y a la Policía de Galicia", ha advertido, antes de pedir "un aplauso" para la Guardia Civil, respondido con una ovación por parte de los asistentes.

Finalmente, se ha dirigido a los "socialistas de verdad", a los que "nunca" defenderían acercarse "antes" a Bildu en el Congreso que al PP, para que "piensen lo que tienen que hacer" el 18F, y si están dispuestos a votar a los socialistas para "que se reproduzca lo mismo" en Galicia. "En estas elecciones podemos decir alto y claro que Galicia funciona. Lo que funciona no se toca, se vota", ha zanjado.