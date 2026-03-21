Rueda reafirma el compromiso de la Xunta con el termalismo en Ponte Caldelas: "Tenemos que ser un punto de atracción"

Rueda, durante su visita. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

PONTEVEDRA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado este sábado el compromiso del Gobierno gallego con el nuevo espacio termal que se construirá en Ponte Caldelas.

En concreto, la Administración autonómica aportará 400.000 euros a esta actuación, que se enmarca en una inversión global de 1 millón de euros del 'Plan territorial de sostenibilidad turística de localidades termales y cascos históricos', cofinanciado por fondos europeos 'Next Generation'. "Tenemos que ser un punto de atracción y de prestigio en materia termal", ha afirmado.

Así lo ha señalado tras visitar los terrenos donde se levantarán estas nuevas instalaciones, proyectadas por el Ayuntamiento, que contarán también con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, siendo así "un ejemplo de cooperación" entre administraciones.

Durante su intervención, Rueda ha apuntado que iniciativas como estas permiten dinamizar la economía y sociedad local, poner un nuevo servicio a disposición de los vecinos y hacerlo, además, recuperando parte de la cultura propia, en tanto este espacio fue ya un balneario en el pasado. "Este tipo de iniciativas permiten darle una oportunidad a los sitios más pequeños de que tengan visitas de calidad durante todo el año", ha dicho.

El titular del Ejecutivo gallego ha puesto en valor la importancia del termalismo en Galicia, un sector que permite diversificar los flujos de viajeros. Galicia es la segunda región europea con mayores reservas de agua mineromedicinales y concentra el 20% de la oferta termal de toda España. "El turismo está cambiando y muchísima gente va a buscar este tipo de lugares", ha pronosticado.

La Xunta destaca la importancia de seguir invirtiendo en turismo ante el Xacobeo 2027, con el objetivo de consolidar un evento histórico y reforzar la marca 'Galicia Calidade', tras un 2025 de cifras récord. En este contexto, Rueda ha subrayado que "gracias a la colaboración de agrupaciones como el Clúster de Turismo, se está posicionando a Galicia en un lugar en el que muchos quieren estar".