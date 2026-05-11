Rueda reafirma que la Xunta presentará su propuesta de pacto por el gallego en este primer semestre de 2026

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reafirmado este lunes que el Gobierno gallego dará trasladado en este primer semestre de 2026 de su propuesta de pacto por el gallego.

Así lo ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en la que ha señalado que la Xunta trabajó durante estos últimos meses con multitud de reuniones, debates y contactos en este asunto para lograr una propuesta "de la sociedad gallega" pensando "en el futuro" del gallego.

Y es que el máximo mandatario autonómico ha considerado que en este asunto se deben abandonar las "posiciones políticas", "frentistas y de rédito", así como el creer que "algunos tienen la verdad y otros no tienen nada".

Si es así, en su opinión, se logrará un "consenso básico", pero ha lamentado que algún partido --en referencia al BNG-- y alguna organización ya se "echaron fuera desde el principio". Un hecho que, en su opinión, "no hace ser muy optimista".

Rueda ha insistido en que el pacto por el gallego, como la propia palabra indica, es un "acuerdo" y ha subrayado que "un acuerdo supone ponerse en la postura de los otros e intentar que el resultado final concite la mayor parte de las voluntades".

En este punto, y preguntado por la petición del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, de reclamar un pacto nacional sobre el gallego tras acusar al PPdeG de ponerlo en "peligro de muerte", Rueda ha asegurado esperar que la postura del PSdeG no sea la de un BNG que rechaza desde el principio la posibilidad de acuerdo al oponerse a todo "por sistema".

"Espero que en esto tengan responsabilidad y se sumen al consenso que es lo que está buscando la Xunta", ha dicho para trasladar que se podrá ver "si esa voluntad que expresan es real o simplemente un discurso político".