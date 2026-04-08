Rueda rechaza seguir "rutas equivocadas" y se reivindica: "Galicia tiene que marcar el camino; aquí hay proyecto"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, interviene en el Debate Sobre el Estado de la Autonomía. Pazo do Hórreo. Santiago de Compostela. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado a la oposición unas intervenciones centradas en la "crítica" y, tras defender "el valor de la palabra dada", ha dado a entender que no se desviará de su programa electoral y Galicia no seguirá "rutas equivocadas marcadas desde fuera". "Galicia tiene que marcar el camino", ha proclamado.

Lo ha hecho en su primera intervención de esta tarde en la sesión inicial del Debate sobre el Estado de la Autonomía (DEA), después de ser interpelado por la líder del BNG, Ana Pontón; el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro; y el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea.

Rueda solo ha salvado el "buen tono" de Ojea, antes de cargar contra Besteiro, a quien ha situado "al servicio" de las directrices que salgan de La Moncloa, y contra el BNG. Con Pontón ha sido especialmente duro: "Usted hablaba de estancamiento y de que todo le suena a lo mismo. Estoy de acuerdo, pero cuando habla de estancamiento y de que todo le suena a lo mismo, no mire para mí, más bien mire para usted y esos 25 años sentada ahí".

Al tiempo, ha insistido en reivindicar la "normalidad" de que se celebre este debate de política general y ha defendido su hoja de ruta, recordando que ha recibido el aval en las urnas de los gallegos. "Aquí hay balance, aquí hay proyecto, aquí hay iniciativas, y todos los grupos pueden opinar sobre ellas, aunque las opiniones de los de siempre resulten las de siempre: no", ha reprochado.

Pero no ha tardado en pasar página para asegurar que quiere "seguir hablando" de "lo que importa a los gallegos, de sus retos, dificultades, de las alegrías del día a día". "Aquí en Galicia hacemos política hablando de lo que es necesario, no de excusas ni de imposiciones de los grupos minoritarios", ha manifestado, para añadir: "hay que hablar del programa que ganó las elecciones".

DEFENSA DEL CONTROL DE LAS BAJAS LABORALES

Tras defender su medida de control de bajas laborales --ha insistido en que si hay "un problema que afecta a la productividad" es necesario dar pasos para atajarlo--, ha esgrimido que en Galicia se habla de "aprobar los presupuestos y no de "tapar escándalos". "No hablamos de subidas de impuestos, hablamos de bajadas si se puede. Y no hablamos de divisiones que separan, ni de proyectos ideológicos, sino de los intereses de Galicia", ha añadido.

Subrayadas "las diferencias" con el Gobierno de España, ha manifestado su convicción de "algunos nunca se van a mover del no", pero ha trasladado que su "certeza más importante" es que los gallegos saben que la Xunta y el PP van "a cumplir la palabra dada".

"REIVINDICO CUMPLIR LA PALABRA DADA"

"Reivindico cumplir la palabra dada, el valor de tener palabra", ha dicho el presidente, antes de situar en el polo opuesto a Besteiro, "cada vez más al servicio" del Gobierno del "amo", como se ha referido a Pedro Sánchez. Para Rueda a Besteiro "cada vez le importa menos Galicia, si es que alguna vez le importó algo".

Pero del BNG también ha subrayado que "también mira fuera". "No son los nacionalistas que pretenden hacer ver y quieren traer para aquí modelos que separan, dividen, crispan y tienen un historial del que se avergüenzan también", ha esgrimido, antes de advertir a ambos partidos que la Xunta "no tiene ningún pacto con Donald Trump" y sí ha "condenado el genocidio".

"Pero el Bloque sí que tiene una alianza con el partido que apoya a la banda criminal que mató a decenas de gallegos y eso les va a perseguir siempre", ha agregado, en referencia a Bildu y a la banda terrorista ETA.

En el polo opuesto de sus rivales políticos, el presidente ha proclamado que los populares "miran a Galicia".

"Miramos lo que somos, lo que hicimos y lo que queda por acabar. El modelo que seguimos no está fuera. Ese modelo es Galicia. No quiero importar la política tóxica, quiero exportar la Galicia Calidade, esa que ustedes ridiculizan porque no entienden nada. Galicia no va a seguir rutas equivocadas que nos marquen desde fuera. Galicia tiene que marcar el camino", ha sentenciado.