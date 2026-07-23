Rueda reivindica el gallego como "patrimonio de todos": "Sin excepciones, por mucho que algunos quieran imponerlas"

OURENSE, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado este jueves la cultura, la lengua, la historia y la tradición como patrimonio "de todos los gallegos y gallegas, sin excepciones, ni exclusividades por mucho que algunos quieran imponerlas".

Para el líder de los populares gallegos, estos valores definen a un pueblo "humilde, trabajador, unido, abierto, moderno y lleno de futuro" y son motivo de "orgullo" por la Galicia de "ayer, hoy y mañana".

Así lo ha manifestado durante la conmemoración del acto del Día de Galicia organizado por el PPdeG, en el que ha recordado la Galicia de Otero Pedrayo, haciendo alusión al mirador de Bocarribeira, ya que el intelectual ourensano fue quien le puso el nombre a este enclave.

Para Rueda, "perdura el orgullo por la Galicia que cuida la tierra y el mar, que protege su lengua". Sin embargo, desde la Galicia de la época del escritor también cambiaron muchas cosas: "Hoy Galicia no se queda atrás: es referente y líder en muchos campos, capaz de competir sin complejos a nivel internacional".

En el acto participaron también la secretaria general del partido, Paula Prado; el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, y el responsable de Cultura, Lingua e Xuventude del Gobierno gallego, José López, así como otros representantes del partido, entre ellos la portavoz del PP en la ciudad de Ourense y candidata a la Alcaldía, Ana Méndez Gil. Todos ellos hicieron la foto de familia en el mirador, donde también sonó el Himno de Galicia.

Rueda ha puesto en valor a Galicia como referente en ámbitos como "la educación gratuita desde los cero años hasta la universidad, la sanidad de vanguardia con uno de los calendarios de vacunas más completos del mundo o el impulso al parque público de vivienda". Además, ha subrayado que acaba de llegar a Galicia la multinacional SAIC, que supone la captación "de la mayor inversión extranjera del siglo".

"Esta es la Galicia por la que trabajamos desde el PPdeG, una Galicia que avanza como van a comprobar el año que viene los miles de visitantes que acudirán por el Xacobeo 2027 y como pueden ver a diario los gallegos y gallegas que estudian, trabajan o emprenden en nuestra tierra", ha añadido.

LUIS MENOR: "LEVANTAMOS LA BANDERA DE LO NUESTRO"

Por su parte, el presidente del PP de Ourense, Luis Menor, también ha destacado la elección del mirador de Bocarribeira para "renovar el compromiso con la defensa de los símbolos y la cultura" de Galicia, recordando que Otero Pedrayo, como impulsor de la Xeración Nós, asumió también "el compromiso de trabajar por la modernización de Galicia".

"Este es un día grande que comparten todos los gallegos y gallegas", dijo el presidente provincial, aunque también subrayó que hay espacio en esta celebración para la reivindicación. En este 25 de julio levantamos en alto esa bandera de la reivindicación de lo nuestro que, por encima de todo, defendemos en el PP de Ourense, el partido que más confianza genera entre la ciudadanía de toda la provincia", ha proclamado.

ANA MÉNDEZ: "OURENSE NUNCA TUVO PROBLEMA DE IDENTIDAD"

Por otra parte, Ana Méndez, ha reafirmado el orgullo de celebrar a "esa gente trabajadora, emprendedora e inconformista que hizo grande Galicia a lo largo de la historia".

La popular ha ensalzado también el papel de Ourense como "una parte esencial de esa historia", recordando que es la tierra de Otero Pedrayo y de muchos otros intelectuales, pero también "del termalismo, del Entroido, del magosto, del vino y de una identidad propia que llevó el nombre de la ciudad y de Galicia mucho más allá de sus fronteras".

En este sentido, ha afirmado que "Ourense nunca tuvo un problema de identidad ni de talento" y ha añadido que, tras asumir la responsabilidad de encabezar el proyecto del Partido Popular para la ciudad, "llegó el momento de abrir una nueva etapa", en la que "dejar atrás la improvisación, las excusas y el ruido para volver a hablar de lo que realmente importa: de la gestión, de los proyectos, de las oportunidades y de las personas".

"Creo en Ourense, creo en su gente y creo que llegó la hora de que deje de conformarse con lo que es para empezar a convertirse en la ciudad que siempre estuvo llamada a ser", ha zanjado.