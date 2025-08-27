Rueda replica a Robles que la petición de medios para incendios fue técnica y pide "más diligencia" si hay otra crisis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha replicado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que las peticiones de medios para incendios las hicieron los técnicos del CECOP de Ourense y ha pedido "más diligencia" si hay otra crisis.

Preguntado por los medios de comunicación este miércoles, Rueda ha respondido a Robles, quien recriminó este martes a las comunidades autónomas del PP falta de prevención ante los incendios y retrasos en pedir medios para combatirlos.

Ante esto, el mandatario autonómico ha reprochado las "reticencias" a movilizar el ejército que "hubo en los primeros días". "Sigo sin entenderlas y espero que no se repita otra necesidad como la que tuvimos estos días anteriores", ha señalado.

En esta línea, Rueda ha apuntado que una petición "muy razonable" que hicieron fue atendida "solo en una parte". Concretamente, ha explicado que pidieron dos helicópteros de coordinación y solo llegó uno tres días después; pidieron 20 bulldozers, y les entregaron tres; y que pidieron motobombas con sus conductores, y no las recibieron.

"Por lo tanto hicimos una petición razonable y en una parte importante no fue atendida", ha enfatizado, asegurando que no quiere empezar con discusiones, pero "si otros las empiezan", tiene que contestar.

Asimismo, ha asegurado que se pidió exactamente aquello que se "creía que se necesitaba cuando se necesitaba" y proporcionaron una relación oficial. Con todo, ha finalizado remarcando que espera que no se repita otra necesidad, pero de suceder, pide que haya "más diligencia".