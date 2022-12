Rueda respalda a Comesaña y no prevé ceses "directos e inmediatos" en Sanidade ni en ninguna consellería

Defiende que el conselleiro hizo "un esfuerzo muy importante" este año y espera que lo continúe con el apoyo de "muchos" profesionales del sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido el "esfuerzo muy importante" que, bajo su punto de vista, realiza y espera que continúe el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Al tiempo, ha recalcado que, si bien hay muchos puestos de libre designación cuya continuidad no puede garantizar "para siempre", no prevé el cese "directo e inmediato" de alto cargo alguno, ni del departamento sanitario ni de otra consellería.

Tras numerosas críticas y protestas por la situación de la sanidad gallega, Rueda ha sido preguntado en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta por la decisión del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, como titular del Consello Galego de Colexios de Médicos, y si prevé cambios en la Consellería.

El presidente gallego ha respondido que él "nunca" ha negado que haya "problemas" en el ámbito sanitario. "Los tiene en toda España", ha apostillado, antes de incidir en que lo "curioso" es el "interés" de la oposición en el Parlamento por ceñir a la Comunidad dificultades que, bajo su punto de vista, sufren otras autonomías y de forma más intensa.

A renglón seguido, ha puesto en valor el trabajo hecho por la Consellería de Sanidade y por su titular. Ha proclamado que hizo "un esfuerzo muy importante este año", que espera que continúe con el "apoyo mayoritario" --ha remarcado-- de "muchos" profesionales del sector sanitario autonómico.

Rueda ha admitido que se han registrado "crisis" y "dimisiones", pero ha esgrimido que el conselleiro cuenta con el respaldo de "muchos profesionales" dispuestos a "echar una mano" para que el sistema sanitario gallego "siga siendo uno de los mejores, sino el mejor" de los que hay en España.

SIN CAMBIOS "INMEDIATOS" EN MENTE

En su intervención, Rueda ha remarcado que su "obligación" es apostar por mantener los "canales de diálogo" con las organizaciones que representan a los profesionales de la sanidad en Galicia, para "escuchar" y tratar de "mejorar" con sensibilidad hacia sus posturas.

Sin embargo, ha recordado que él mismo se reunió con los representantes de los médicos y ha incidido en que, al margen del presidente del colegio pontevedrés, los titulares de las otras tres entidades provinciales, no han hecho "suyas" sus críticas ni dado pasos similares.

Por ello, ha defendido que "respeta" su decisión y su opinión --ha argumentado que hay miles de trabajadores en la sanidad gallega, lo que conlleva que haya múltiples visiones--, pero ha esgrimido que en el Ejecutivo "se habla con otros muchos" profesionales que "también dicen que se ha mejorado o que hay cosas que se están haciendo bien".

En cuanto a los cambios, ha esgrimido que, dado los numerosos cargos de libre designación que tiene la Xunta, él no puede garantizar a todos ellos que vayan a tener "estabilidad" o continuidad "para siempre" en su puesto porque sería "imposible" y "no tendría sentido". Pero ha afirmado que, a día de hoy, no tiene en mente el relevo de ningún alto cargo ni en Sanidade ni en ninguna consellería.