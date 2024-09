Rueda, "sorprendido" por que el CCG priorice un informe sobre Altri que admite que no leyó "en su totalidad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su "sopresa" por que el Consello da Cultura Galega considere como "proritaria" la elaboración de un informe sobre el proyecto de Altri en la comarca de A Ulloa, un documento que el mandatario autonómico ha reconocido que no ha leído más allá de las informaciones periodísticas al respecto.

A preguntas de los medios en la comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal de su gobierno, el presidente gallego ha señalado este lunes que no va a "entrar" en el contenido del informe presentado la semana pasada porque, como ha admitido, no lo ha leído "en su totalidad", si bien ha recalcado su "sorpresa" y la de "bastante gente" por el objeto del estudio que cuestiona la idoneidad del proyecto por parte de la institución autonómica.

Rueda ha remarcado su "sorpresa" por el tema elegido y por el hecho de que fuese presentado en comparecencia ante los medios. "A mí me sorprendió y también creo que el Consello da Cultura Galega tiene que entender que, igual que tienen libertad para tomar sus decisiones sobre los proyectos que llevan a cabo, también todo el mundo tiene libertad para sorprenderse o criticar su resultado", ha añadido.

En este sentido, y tras afirmar que "algunas conclusiones" del estudio "desmontan algunas" de las críticas al proyecto de Altri "de los que se oponen por sistema a todo", el presidente ha apuntado que la entidad que preside Rosario Álvarez "tendrá sus razones poderosas para considerar que, entre las muchas cosas que puede hacer" elaborar un informe sobre la iniciativa empresarial de la multinacional portuguesa "sea prioritaria".

Además, ha considerado que debe ser el Consello da Cultura Galega quien dé explicaciones sobre la "calidad" de los datos aportados o la "parcialidad" y los "posibles vínculos con lo que fuese" de los expertos que participaron en la elaboración del documento.

OFERTAS DE TRABAJO PARA MINA DE TOURO

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, sobre el proceso de búsqueda de personal iniciado la pasada semana por Cobre San Rafael para su proyecto minero en los municipios coruñeses de O Pino y Touro, pendiente todavía de autorización autonómica para su puesta en marcha.

Rueda ha defendido que la "política de las empresas es una cosa y la política de la Xunta respecto al examen de las solicitudes y su autorización, es otra", por lo que ha incidido en que la Administración autonómica se "guía" por lo que tiene "que hacer", que es "evaluar las peticiones y, si cumplen, darles para adelante".

"Si las empresas están haciendo otros movimientos en previsión de que puedan tener autorización habrá que preguntarles a ellas", ha añadido antes de valorar que exista la "expectativa" de esos puestos para "mucha gente que quiere trabajar y que está a favor que se instalen industrias" en Galicia.

"La anticipación o no, no es cosa de la Xunta. Lo que puedo decir es que si cumplen serán autorizadas, si no, en ningún caso lo serán", ha concluido.