Rueda urge al Gobierno a convocar a las comunidades para "consensuar" medidas ante la guerra de Irán

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado este jueves que el Ejecutivo estatal "se empiece a mover" en relación a paliar los efectos por la guerra de Irán, pero ha insistido en que urge que convoque a las comunidades para coordinarse y "consensuar entre todos" las medidas. De hecho, entre las que podrían ser "más efectivas", ha apuntado a las de "carácter fiscal".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en un contexto marcado por los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio. El Gobierno central ha trasladado que ultima un paquete de medidas y ha establecido contactos con diversos sectores implicados.

Rueda, en la línea de otras autoridades autonómicas, ha incidido en que el Ejecutivo central no se ha puesto por ahora en contacto con la Xunta, pero debería hablar con las autonomías dado que el impacto del conflicto --ha citado el ejemplo de las exportaciones de firmas gallegas-- podría ser "grande". También ha puesto el foco en "lo que pueda pasar" con respecto a relaciones comerciales con EE.UU.

En este punto, ha asegurado entender que se trata de una cuestión de "relaciones internacionales", por lo que son los gobiernos de cada país los que deben "llevar la voz cantante, la coordinación. "Por eso creemos que es tan importante y yo celebro que el Gobierno de España se empiece a mover", ha argumentado.

Dicho esto y tras el encuentro con sectores implicados, se ha reafirmado en que el siguiente paso, "que tendría que ser inmediato", es el de reunirse con las comunidades, dado que son las que tienen "información sobre el terreno" para coordinarse en los pasos a dar.

MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL

"Evidentemente, las medidas de carácter fiscal pueden ser las más efectivas y hay muchos países que ya las están implantando", ha señalado el presidente gallego, quien también ha puesto el foco en que esto afecta a las comunidades porque "parte de esa recaudación" se dirige luego a ellas.

"Pero entendemos que si el conflicto se prolongase, alguna medida hay que tomar", ha esgrimido, antes de recordar sus reflexiones previas en la inauguración de la segunda edición del GaliBuild Meeting, un encuentro nacional organizado por la Fundación Galicia Constrúe, en la que ha participado a primera hora en la capital gallega.

CONSENSUAR LOS PASOS A DAR

Ante los empresarios del sector, Rueda había manifestado su deseo de que no se repitiese el impacto de la guerra de Ucrania, pero reivindicó que la Xunta había actuado. También en sus declaraciones posteriores ha insistido en este extremo y ha ejemplificado con los contratos del sector de la construcción.

"Sabíamos que iba a haber repercusión y tomamos medidas de ajuste, que por cierto fueron impugnadas por el Gobierno central. Después ya las tomaron ellos, pero en aquel momento no quisieron hacerlo porque decían que había que adoptarlas conjuntamente", ha rememorado.

"Pues me parece muy bien, a ver si esta vez entienden que hay que actuar coordinadamente y enseguida nos llaman a las comunidades para consensuar e impulsar entre todos las medidas que sean necesarias", ha zanjado.