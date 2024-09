Rueda urgirá por carta al ministro Torres que se active ya la comisión para el traspaso de la gestión del litoral

Los conselleiros también enviarán misivas a los ministerios "pidiendo entrevistas y recordando las demandas" del dossier entregado a Sánchez

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles en la sesión de control del Parlamento que se dirigirá por carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "para que convoque inmediatamente, esta misma semana", la comisión mixta de transferencias con el fin de proceder cuanto antes a que se faciliten los medios que permitan a Galicia la gestión del litoral.

"Veremos si en eso, por lo menos, el presidente del Gobierno tiene palabra", ha advertido Rueda, en relación al que, ha admitido, ha sido "el único" compromiso que arrancó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en su encuentro del pasado viernes en La Moncloa.

Lo ha hecho, precisamente, en una sesión de control en la que sus rivales políticos le han afeado su actitud en esa cita en lo que respecta a la financiación autonómica, así como los resultados obtenidos.

Un paso más, la líder del BNG, Ana Pontón, ha lamentado los "cero" resultados obtenidos en ese encuentro, que ha contrapuesto con los logros del lehendakari vasco, Imanol Pradales.

BESTEIRO IRONIZA: "AL FINAL NO ME LLEVÓ"

El jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le ha echado en cara que no aprovechase su reunión para defender los intereses de Galicia en materia de financiación y le ha afeado, en tono de broma, no haber cumplido el compromiso de llevarle con él al encuentro con el presidente del Gobierno --en su día, Rueda le había invitado a acompañarle a Madrid y pedir juntos la gratuidad de la AP-9 que el socialista comprometió en la pasada campaña--.

"Al final no me llevó. Yo, cuando me preguntaban decía, que sí que me lleva, veréis como sí, pero al final no", ha bromeado Besteiro. "Señor Besteiro, a usted lo mandaron de vuelta aquí. Si lo vuelvo a llevar, no sé la cara que iba a poner su jefe", ha replicado el titular de la Xunta.

A continuación, ha sugerido que los líderes socialistas de otras comunidades son "presidentes" autonómicos porque son "capaces de rebelarse" contra las directrices de Ferraz en defensa de sus ciudadanos, mientras que el PSdeG es "sumiso".

"Pero voy a ofrecerle la oportunidad de reivindicarse un poco", ha agregado, antes de instar a Besteiro a apoyarle en la reclamación de agilizar el traspaso de la gestión del litoral, una vez que la ley autonómica tiene el aval de Tribunal Constitucional (TC).

CARTAS A LOS DISTINTOS MINISTERIOS Y A TORRES

Dicho esto, ha ratificado que igual que todos los conselleiros se dirigirán por carta a los ministerios "pidiendo entrevistas y para recordar las demandas" incluidas en el dossier que Rueda dejó Sánchez y que, posteriormente, Torres ratificó que sería remitido a los distintos departamentos estatales correspondientes, él mismo escribirá al ministro de Política Territorial para que se active ya la comisión de traspasos para la gestión del litoral.

"Que fue a lo único que dijo que sí. Solo faltaría lo contrario viendo lo que hizo con el lehendakari media hora antes", ha recalcado, antes de instar a Besteiro a apoyarle en la demanda de agilizar esta transferencia. "Yo se lo recomendaría, sinceramente, por Galicia, e incluso por ustedes", ha zanjado.