Rueda ve "clave" la construcción industrializada para agilizar la vivienda y erige al sector en "aliado" de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este jueves la industrialización como la "herramienta clave" para dar respuesta al reto de construir más vivienda pública, ayudando a paliar uno de los grandes retos del sector como es la falta de mano de obra especializada y permitiendo reducir plazos y riesgos en un momento de alta demanda habitacional, así como modernizar el sector.
"Galicia construye y construye muy bien. Vamos a apostar muy seriamente por las técnicas industrializadas para garantizar mayor agilidad sin disminuir la calidad, y el mundo de la construcción, en el futuro, probablemente vaya por ahí. A mí me gustaría pensar que en eso también habremos sido pioneros", ha argumentado Rueda.
Lo ha trasladado durante la inauguración de la segunda edición del 'GaliBuild Meeting', un encuentro organizado por la Fundación Galicia Constrúe, Clúster da Construción en Santiago de Compostela, en el que también estuvo presente la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. En el acto también intervino,
Rueda ha incidido en que este mismo 2026 marcará un hito con la licitación de 392 viviendas de promoción pública mediante técnicas industrializadas, lo que supone una inversión de 74,4 millones de euros. Estas cifras forman parte de un plan más amplio que contempla licitar casi 2.700 viviendas este año con un presupuesto global de cerca de 500 millones de euros.
Alfonso Rueda ha resaltado que la industrialización permite construir hogares con mayor calidad, previsión y eficiencia, por lo que este modelo hace más manejable una cartera intensa de obra nueva y suple esa falta de mano de obra, al trasladar el trabajo de la planta o taller directamente a la obra.
En este sentido, en su intervención, Rueda recordó que facilitar el acceso a la vivienda es una prioridad para la Xunta, resaltando que en Galicia "se construye mucho últimamente, y se construye bien, con sentidiño: queriendo hacer las cosas bien y pensando para qué es cada obra".
COMPROMISOS DE VIVIENDA
Al respecto, ha insistido que el Gobierno autonómico cuenta con una hoja de ruta clara, planificada y con recursos que se plasma en el 'II Pacto da Vivenda, dotado con 2.000 millones de euros hasta 2030'.
El objetivo es llegar a las 10.000 viviendas públicas y promover el acceso a un hogar a través de ayudas a la rehabilitación, el desarrollo de suelo residencial o con medidas para colectivos vulnerables como la juventud.
El presidente del Gobierno gallego puso en valor el papel del Clúster da Construción de Galicia en este reto, al que calificó de "socio estratégico" para profesionalizar el sector y afrontar desafíos como la falta de mano de obra cualificada.
También ha aludido al "problema del absentismo", que ha asegurado que la Xunta, como "primera empresa" de Galicia, también "conoce bien". "Sabemos lo que es y las consecuencias de porcentajes que se acerca a los dos dígitos en algunos ámbitos, cuando no lo sobrepasan", ha reflexionado, antes de recalcar que su Gobierno está dispuesto a afrontarlo "de forma valiente y sin demagogias".
"ALIADO FUNDAMENTAL"
"La construcción es un aliado fundamental para nosotros, porque tenemos unos objetivos de gobierno que queremos cumplir. Y muchos, los principales, tienen que ver con esta actividad. Y las administraciones no construimos. Ponemos los medios y los recursos, y también facilitamos los trámites para que otros puedan hacerlo", ha destacado.
En este sentido, recordó que la Xunta y el Clúster trabajan de la mano en la elaboración del Plan Director da Industria da Construción, que se prevé aprobar a lo largo de este año. También ha subrayado que los compromisos en materia vivienda se analizaron previamente con el sector para ver si eran factibles. "Y nos dijisteis que sí", ha remarcado.
"CONSERVAR LO QUE TENEMOS"
En su intervención, ha remarcado también en una idea que ha lanzado ya en las últimas semanas con el foco en el Gobierno central: "hay que conservar" las infraestructuras que ya están construidas.
"Algunos se olvidan de que hay que conservar lo que ya está hecho. De nada vale seguir tirando millas si se te olvida de que lo que tienes hay que repararlo y conservarlo. Si hay que hacer una carretera menos a costa de conservar las que ya hay la gente lo va a entender. Lo que no entiende es que no se conserven las que ya hay", ha zanjado.