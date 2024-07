Rueda ve "complicados" acuerdos con el BNG tras constatar que la "prioridad" de la UPG es la "independencia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido este lunes que será "complicado" llegar a acuerdos con el BNG después de que la UPG reafirmase en su congreso de este fin de semana que sus prioridades políticas pasan por "comunismo, independencia y monolingüismo", unas prioridades que "casan mal" con las propuestas de la Xunta.

Así lo ha trasladado el titular del Ejecutivo gallego en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta y a preguntas de los medios. Según ha manifestado Rueda, como presidente de la Xunta le gustaría llegar a acuerdos y al consenso, pero teme que "va a ser complicado" tras constatar que "la UPG es el BNG cuando se quita el maquillaje y el 'Photoshop' de la campaña electoral".

Al respecto, ha señalado que "lo que negaban en campaña electoral" lo han "reforzado" en el congreso del pasado fin de semana, en el que se ha reelegido como líder de la UPG (fuerza hegemónica en el bloque nacionalista) a Néstor Rego. "Su primera prioridad política es la independencia", ha subrayado y ha censurado la "insistencia en fijar ideológicamente conceptos en la gente, casi lavar un poco ideológicamente el cerebro de las personas para que queden fijados los postulados en los votantes del BNG".

Aunque ha apuntado que, quizá las voces más visibles de la formación intentarán "suavizar" lo trasladado en el congreso de la UPG, lo que se acordó quedó "clarísimamente ratificado". "Es lo de siempre, blanqueado en campaña y ahora sin 'Photoshop' y sin maquillaje", ha añadido.

"Ojalá que todo eso no impida llegar a acuerdos por el bien de Galicia, pero me temo que cuando la finalidad es el comunismo, la independencia, el monolingüismo y fijar posturas ideológicas en las personas para asegurar el voto, eso casa muy mal con las propuestas del PP y de la Xunta. Aún así, yo no renuncio a llegar a acuerdos", ha aseverado.