Rueda ve "muy difícil" el acuerdo sobre el gallego con un BNG que exige derogar el decreto del plurilingüismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que va a ser "muy difícil" llegar a un acuerdo sobre el gallego con un BNG que asegura que "si no se deroga el decreto" del plurilingüísmo hay que "olvidar cualquier consenso".

"Así es muy difícil acordar", ha sostenido el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello de la Xunta.

"Cuando se negocia, no se puede decir que esta es mi posición y, si no la aceptas, no hay nada que negociar", ha apuntado Rueda, que ha considerado que "mientras esos sean los planteamientos, va a ser difícil el acuerdo".

CONGRESOS

Por último, interpelado sobre las celebraciones de los congresos del PSOE en Sevilla y del BNG en Santiago de Compostela, Rueda ha sostenido que espera que, tras las citas orgánicas, "los ánimos estén mucho más relajados" y se pueda llegar a acuerdos.

Además, se ha referido al hecho de que la líder del BNG, Ana Pontón, fuese elegida por el 84% de los votos en la XVIII Asamblea Nacional al poner en cuestión que pueda estar satisfecha tras perder "casi un 20% de apoyo" en una formación "absolutamente marcada y dirigido por la UPG".

"Yo prefiero, desde la victoria, hacer autocrítica y no ser conformista", ha dicho. "Si los partidos que perdieron las elecciones el pasado 18 de febrero están muy contentos desde la derrota, pues adelante, la vida sigue y espero que los ánimos estén mucho más relajados y podamos llegar a acuerdos".