Rueda ve "triste" la ausencia de la Xunta en el acto de Marlaska en Tui, pese a la estrecha relación Galicia-Portugal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (c), junto a la conselleira María Martínez Allegue (i) y la alcaldesa de Tomiño, Sandra González (d), en el acto en el que se anunció la licitación de un nuevo tramo de la AG-42.

La Xunta lamenta la "falta de respeto institucional" y aboga por el "entendimiento" entre administraciones

TUI (PONTEVEDRA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lamentado este jueves que el Gobierno de España no hubiera contado con ningún representante del ejecutivo autonómico en el acto de inauguración de nuevo Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Tui, presidido por el ministro Fernando Grande-Marlaska, y ha calificado como "triste" el hecho de que no se tuviera en cuenta a la Xunta y la estrecha relación entre Galicia y el Norte de Portugal, en un acto con autoridades portuguesas.

Tras participar presentar en Tui (a escasos 2 kilómetros del CCPA)la licitación de un nuevo tramo de la AG-42, y preguntado por los medios acerca de la ausencia de la Xunta en esa inauguración presidida por el ministro del Interior, Alfonso Rueda ha explicado que el gobierno gallego se enteró "por los medios" del acto del ministro.

"Es una más, ya me sorprende poco", ha proclamado Rueda, que ha señalado que a la Xunta "no le puede gustar" ni puede "entender" que se la haya ignorado en un acto en materia de cooperación transfronteriza, en este caso en el ámbito de la seguridad, cuando existe una relación tan estrecha entre Galicia y el Norte de Portugal. "Estoy absolumente seguro de que si fuera en una Comunidad Autónoma presidida por el PSOE, esto no sucedería", ha apostillado.

El titular del gobierno gallego ha lamentado "muchísimo" la posición del Gobierno central, porque Galicia "siempre ofrece lealtad", y se encuentra "con este tipo de gestos". "En política, los gestos y la relación institucional también es importante, y pensar que no merece la pena que ningún representante de la Xunta esté presente en este tipo de actos, de relación con Portugal, es bastante triste", ha añadido.

Según Alfonso Rueda, este "tratamiento del Gobierno central hacia la Xunta" es "cada vez menos inusual", pero ha insistido en que la administración autonómica seguirá "tendiendo la mano" e intentando tener "el comportamiento justo contrario", al tiempo que ha abogado porque haya "entendimiento entre administraciones, y no boicotearnos e ignorarnos".

"FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL"

En la misma línea, se ha pronunciado este jueves el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha lamentado que el Gobierno "se olvidara" de invitar a la Xunta al acto de Marlaska, especialmente, "teniendo en cuenta la importancia del centro de cooperación transfronteriza" y la colaboración entre Galicia y el Norte de Portugal desde hace años, "un ejemplo para toda Europa".

"No obstante, a pesar de esa falta de respeto institucional, la Xunta seguirá trabajando con lealtad, como lo ha hecho hasta ahora, para defender los intereses de Galicia", ha sentenciado.