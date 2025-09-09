Rueda vuelve a rechazar la quita de deuda, que Besteiro defiende para tener más fondos para prevención de fuegos

El portavoz del grupo parlamentario socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, comparece en el Parlamento gallego, a 9 de septiembre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Rueda comparece por iniciativa propia para explicar - Álvaro Ballesteros - Europa Press

El presidente alega que el ahorro de intereses por la reducción de deuda no puede ser empleado para el incremento del gasto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este martes en su rechazo a la quita de la deuda propuesta por el Gobierno a las comunidades autónomas, una medida que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido para poder tener "más fondos" para prevención de los incendios, "entre otras cuestiones".

Besteiro ha aprovechado la sesión de control del pleno del Parlamento de Galicia --sustanciada tras la comparecencia del presidente de la Xunta sobre la ola de incendios-- para pedir a Rueda que reconsidere su rechazo y advertir que oponerse a la condonación de 4.010 millones de euros de deuda que propone el Gobierno sería hacer "seguidismo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que Rueda "es la sombra negra".

Todo ello por "motivos partidistas", además de renunciar a dedicar esos fondos a prevenir los incendios, "entre otras cuestiones". Y es que, según ha indicado, el próximo año se dedicarán "más de 1.700 millones a deuda". "Más prevención, más brigadistas y menos cavar fosas", le ha reclamado Besteiro a Rueda.

Enfrente, el máximo mandatario autonómico ha puesto en valor la inversión de la Xunta en prevención y ha acusado a Besteiro, al que se ha referido como un "mandadiño", de sacar a Feijóo en todas sus preguntas para "cumplir el encarguiño".

Dicho esto, el presidente ha incidido en que la política de fijación de vida económica en el rural es muy importante para la prevención de incendios y ha incidido en la necesidad en que la financiación autonómica tenga en cuenta cuestiones como la dispersión de la población o el envejecimiento.

"Eso es por lo que estamos luchando", ha asegurado para sostener que también hay comunidades autónomas del PSOE que tienen las "mismas características o parecidas" que Galicia y ha calificado de "increíble" que mientras que esos presidentes autonómicos defienden estas cuestiones, Besteiro "haga todo lo contrario" en una especie de "carta blanca" para todo lo que "quiera hacer Pedro Sánchez" para "manterse un poco más en el gobierno".

Además, Rueda ha insistido en que "a Galicia las propuestas que está haciendo" Pedro Sánchez "no le convienen en absoluto" y ha recordado que las normas impiden que el ahorro de intereses producido por la reducción de deuda de las comunidades pueda ser empleado para el incremento del gasto.