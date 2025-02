Rueda vuelve a reivindicar la figura de Fraga y ve que su "parte positiva" es "inmensamente mayor" que sus "fallos"

El presidente gallego lamenta de nuevo lo sucedido en Cariño y proclama: "Reivindico todo lo que Manuel Fraga hizo por Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y jefe de filas del PPdeG, Alfonso Rueda, ha vuelto a defender este lunes la figura del presidente fundador de su partido y a lamentar que el PP de Cariño (A Coruña) no votase en contra y optase por la abstención en un acuerdo del pleno local para cambiar el nombre de la Avenida Manuel Fraga Iribarne de la localidad.

Preguntado acerca de si reivindica "toda" su trayectoria --fue ministro en la dictadura de Francisco Franco--, el presidente gallego ha admitido que, "como todas las personas", cometió "fallos, pero ve que su "parte positiva" es "inmensamente mayor".

"No me gustó, creo que como a muchísima gente, la decisión que se tomó en el Ayuntamiento de Cariño", ha dicho Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha atribuido la situación generada a la actitud de "los de siempre" (en referencia a nacionalistas y socialistas) que "no fueron capaces nunca de ganarle unas elecciones".

"Y ahora, tantos años después de su muerte, pues siguen igual, intentando destruir una figura que yo creo que forma parte de la Historia de Galicia", ha reprobado, antes de defender, sobre la figura del que fue también presidente de la Xunta: "Con sus fallos, porque yo lo decía también el fin de semana, creo que la parte positiva es inmensamente mayor".

Así, ha defendido que su "legado" en el ámbito de la transformación de Galicia es "indiscutible" y ha recalcado que, a su modo de ver, el intento de "denostar" su figura por parte de quienes "no" le pudieron "ganar unas elecciones democráticas" les "retrata a ellos mismos".

"Y también lamento lo que hicieron mis compañeros de partido en Cariño", ha aseverado, muy crítico con una abstención (a que se cambie su nombre de una vía) que, a su juicio, no se merecía el político vilalbés, dada su trayectoria.

"Reivindico todo lo que Manuel Fraga hizo por Galicia", ha sentenciado, antes de añadir, preguntado acerca de si los populares darán algún paso para revertir lo sucedido, que hay "un acuerdo municipal" y que "poco más se puede hacer" más que insistir en que hay "ciertas actitudes" que "retratan" a quienes impulsan este tipo de medidas.