La sala Malatesta de Santiago comunica su cierre tras 10 años de música

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sala Malatesta, ubicada en el barrio de San Lourenzo, ha comunicado su cierre tras 10 años de actividad. "No tenemos otra alternativa que abandonar este proyecto. Semejante trato es inaceptable por parte de cualquier Gobierno, más debería serlo por parte de este", han lamentado.

En un comunicado publicado en la red social Instagram, los propietarios del local han explicado que este año fueron sancionados por el departamento de urbanismo de Raxoi, por lo que la actividad tuvo que cesar durante nueve meses. Una situación que les llevó a iniciar un proceso judicial.

Cumplida la sanción, anunciaron la reapertura al Ayuntamiento y señalan que este les respondió con un requerimiento de pago de una tasa de 980 euros y presentar el seguro de responsabilidad civil. Así, explican que pagaron la tasa y enviaron el seguro, procediendo posteriormente a abrir el local.

Diez días después, explican, llegó una orden de cierre "basada en un decreto firmado en junio de 2025". Presentaron un recurso hace 27 días, al que "aún no han contestado a pesar de decir semana tras semana que se respondería ya". Los propietarios del local han resumido este relato en una "persecución impulsada y avalada por el Ayuntamiento de Santiago".

"Todos los obstáculos impuestos por el departamento de urbanismo durante los últimos 10 anos hicieron que la sala Malatesta sea única en sistemas y seguridad, protección contra incendios y aislamiento acústico. Siempre superando obstáculos, uno tras otro, muchos de ellos sin sentido, pero en los últimos dos años, el acoso se intensificó brutalmente", subrayan.

En este contexto, han remarcado que son conscientes de que estuvieron al frente de un "espacio de referencia alternativo" que permitió crear una ciudad "más dinámica, generadora de riqueza y con una oferta cultural envidiable para cualquier ciudad gallega". "Hay vida más allá de los espacios institucionalizados y altamente subvencionados", enfatizan.

Asimismo, han denunciado la "crueldad y desprecio" del Ayuntamiento de Santiago. "Semejante trato es inaceptable por parte de cualquier Gobierno, más debería serlo por parte de este", han manifestado.

Finalmente, han agradecido a todos los trabajadores, promotores, artistas y público por 10 años "muy ilusionantes" y han afirmado que iniciarán un nuevo proceso legal. "Lucharemos en los tribunales contra lo que consideramos un cierre arbitrario", han concluido. Los eventos están cancelados y las entradas serán devueltas en los próximos días.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Por su parte, fuentes consultadas por Europa Press del Gobierno de Santiago han explicado que el cinco de mayo de este año el Ayuntamiento declaró la ineficacia del título habilitante de la sala por "incumplimiento de la normativa acústica", e "impidió la tramitación de un nuevo título habilitante para la misma actividad durante seis meses".

A continuación, han relatado, el cuatro de noviembre presentaron la declaración responsable para la actividad de café-espectáculo y el día 14 del mismo mes, Raxoi inició un procedimiento para declarar su ineficacia y ordenó la suspensión de la actividad.

Este viernes, el Gobierno local ha rechazado el recurso de reposición y las alegaciones presentadas por Malatesta y declaró la ineficacia de la declaración responsable presentada el cuatro de noviembre.

Raxoi ha asegurado que su decisión está fundamentada en los "informes elaborados por varios técnicos de Urbanismo y por la Asesoría Xurídica municipal".

Así, explica que la aprobación inicial de la Modificación puntual del Plan especial de la ciudad histórica el 16 de junio implicó una suspensión de licencias y otros títulos habilitantes que afecta a la actividad de café-espectáculo, por lo que "no es posible conceder nuevos títulos para esa actividad mientras la suspensión esté en vigor".

A renglón seguido, ha ampliado afirmando que la suspensión tiene una duración máxima de dos años desde el día siguiente al acuerdo de aprobación inicial, "extinguiéndose en todo caso con la aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo planeamiento".