Salvamento Marítimo llama a la precaución por interacciones de embarcaciones con orcas en la ría de Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha hecho un llamamiento a las embarcaciones para que tengan precaución y tomen las medidas necesarias ante interacciones y avistamientos con orcas en la ría de Arousa.

Así lo han trasladado fuentes de Salvamento a Europa Press, que han detallado que en la mañana de este sábado se produjo una interacción de estos cetáceos con un velero en Castiñeiras, en la ría de Arousa.

De esta forma, desde el Centro Coordinación Marítimo de Finisterre enviaron una aviso a todos los navegantes sobre el avistamiento de tres grupos diferentes de orcas: uno a 15 millas del faro de Corrubedo; otro entre la isla de Sálvora y la Illa de Arousa; y el tercero al norte de O Grove.

Además, en Portonovo se suspendió la regata a Barraña por precaución y la de Portosín-Fisterre finalizará el recorrido dentro de la ría de Muros.