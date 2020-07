Sánchez felicita a Feijóo e Urkullu polas súas vitorias e asume que seguirán gobernando

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, durante a súa intervención un acto na Praza dos Foros de Vitoria para apoiar á candidata a lehendakari do PSE-EE, Idoia Mendia, Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España), a 9 de xullo de 2020.

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, felicitou ao presidente en funcións de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e ao lehendakari, Íñigo Urkullu, polas súas "vitorias" nas eleccións galegas e vascas deste domingo, e destacou que "a cidadanía lles outorgou a súa confianza para seguir gobernado os próximos anos".

Así o asegurou nunha mensaxe en Twitter, recollido por Europa Press, que publicou após confirmarse que o candidato do PP revalidou a súa maioría absoluta, e que o do PNV ampliou a súa maioría parlamentaria, dando por feito que ambos os dirixentes seguirán gobernando --non só Feijóo, senón tamén Urkullu--.

Así mesmo, aproveitou para defender que, como no resto de España, fan falta "gobernos que traballen para todos pola reconstrución do noso país". "Avancemos unidos", avogou.

Sánchez tamén quixo felicitar noutra mensaxe aos candidatos socialistas en País Vasco, Idoia Mendia, e en Galicia, Gonzalo Caballero, polo seu traballo.

"Os votos socialistas sempre estarán ao servizo do progreso en ambas as comunidades. Seguiremos traballando por unha Galicia e unha Euskadi cheas de futuro, por sociedades máis xustas e igualitarias", afirmou.