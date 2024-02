Sánchez pide "concentrar" el voto del cambio en Besteiro para situar a Galicia al nivel de sus potencialidades

"Si hay hilo directo entre Galicia y la Moncloa, Galicia mete la directa", proclama

A CORUÑA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a los gallegos a "concentrar" el voto del cambio en el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. "Galicia no necesita a un presidente ausente, sino a un presidente valiente", ha afirmado en una intervención en la que ha asegurado que solo con el PSOE se puede situar a Galicia "a nivel de sus potencialidades".

Sánchez ha visitado de nuevo Galicia para arropar la candidatura de José Ramón Gómez Besteiro, en una campaña electoral en la que ha participado en actos en todas las provincias gallegas. Este jueves ha visitado A Coruña, donde ha participado en un mitin al que han asistido unas mil personas --según los datos de la organización--. El aforo se ha quedado pequeño para acoger a las personas que querían asistir al acto.

En su discurso, ha recordado que el pasado 23 de julio casi medio millón de gallegos votaron al Partido Socialista. "A todos ellos les quiero dar las gracias, porque gracias a su voto logramos que haya un gobierno de coalición progresista cuatro años más en España", ha dicho.

Tras ello, ha incidido en que solo con un Partido Socialista fuerte puede haber cambio en Galicia. "Por eso, creo que votar a José Ramón es un "doble seguro", primero porque va a haber cambio y también porque gracias al PSOE ese cambio va a ser seguro. Y es que, según ha dicho, "no basta solo con lograr el cambio", sino que "es necesario gobernar el cambio".

"HILO DIRECTO" ENTRE LA XUNTA Y MONCLOA

En su intervención, además, ha vuelto a señalar que son necesarios gobiernos que "tengan la misma orientación" que el gobierno progresista para trabajar por Galicia.

En este punto, ha detallado que durante estos últimos cinco años su Ejecutivo ha sido el que más recursos ha volcado en Galicia. "42.000 millones", ha señalado para citar también la llegada de la alta velocidad, la apuesta por el Corredor Atlántico, las inversiones que garantizan carga de trabajo los próximos diez años en Navantia y el compromiso con Alcoa.

Tras citar estas y otras cuestiones, ha considerado que todo esto que hace el Gobierno "no es suficiente". "Tenemos que hacer mucho más y si queremos que Galicia dé un paso de gigante, necesitamos que haya una misma orientación política en Madrid y en la Xunta con José Ramón Gómez Besteiro", ha asegurado.

"Si hay hilo directo entre Galicia y la Moncloa, Galicia mete la directa", ha proclamado para animar a los presentes, más de un millar de personas a hablar con sus vecinos, con sus amigos y con sus familias para pedirles el voto para "abrir un tiempo nuevo en Galicia".

Y es que, Pedro Sánchez ha considerado que "Galicia siempre ha sido una tierra de extraordinarias oportunidades" que han sido "desaprovechadas por el PP". "Situar a Galicia al nivel de sus potencialidades solo lo puede hacer el PSOE con José Ramón Gómez Besteiro", ha apuntado.

DEBATE

El líder de los socialistas también se ha referido al debate celebrado el miércoles en RTVE para decir que al verlo le surgió "un enorme sentimiento de orgullo" por el "extraordinario candidato" que el Partido Socialista tiene para la Xunta. Así, ha sostenido que "quedaron dos cosas claras". "Hay un candidato, Rueda, que no da la cara" y "hay un extraordinario próximo presidente de la Xunta en la persona de José Ramón Gómez Besteiro".

Dicho esto, ha afirmado que Rueda se esconde porque "quiere esconder las mentiras del Partido Popular". "Si alguien no da la cara, si alguien no es valiente y no trabaja por merecerse el voto de los ciudadanos, no merece ser el presidente de la Xunta", ha afirmado.

SÁNCHEZ VOLCADO EN GALICIA

Sánchez se ha implicado de forma especial en esta campaña, con media docena de visitas a la comunidad para participar en actos en apoyo a la candidatura del aspirante del PsdeG a liderar la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Así, además de este jueves en A Coruña, se prevé que Sánchez participe en el acto de cierre de campaña que los socialistas celebrarán este viernes en la capital gallega.

Y es que el líder del PSOE ya se comprometió el pasado mes de septiembre durante la Festa da Rosa del PSdeG a dar su apoyo a los socialistas gallegos para darse "el gusto" de acabar con el gobierno del PP en Galicia. Este apoyo de la dirección nacional también se ha podido ver en la continúa presencia de ministros en las distintas provincias gallegas para participar en actos de campaña.

PARTIDO DE BALONCESTO

Antes de participar en el mitin, el líder del PSOE y presidente del Gobierno ha aprovechado para jugar una pachanga al baloncesto junto al candidato del PSdeG a la Xunta y varios jóvenes socialistas.