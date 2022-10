Sanidade acepta abonar en un pago único desde el 1 de enero el primer grado de carrera profesional a eventuales

Sindicatos saludan este paso dado por la Consellería, pero critican que no se abordasen las alegaciones para el resto de grados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha aceptado la propuesta de los sindicatos de abonar en un pago único el complemento correspondiente al grado 1 de la carrera profesional de los empleados públicos interinos y eventuales desde el día 1 de enero de 2023, en vez de dividirlo en dos pagos del 50 por ciento, como había planteado inicialmente.

Esta es la principal propuesta trasladada por la Administración, tal y como confirma a Europa Press la Consellería, durante la reunión celebrada este martes con las organizaciones en el marco de las negociaciones para aplicar el acuerdo de carrera profesional alcanzado en 2018 y que fue anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y por el Tribunal Supremo (TS) por no incluir a interinos y eventuales.

En el encuentro de este martes, según informan a Europa Press fuentes sindicales, Sanidade aceptó algunas de las alegaciones formuladas al documento inicial. Entre ellas, el abono único del grado 1 --para todos los que superen la prueba-- desde principios del próximo año, si bien las partes todavía no han hablado del resto de grados.

Sin embargo, tal y como explica a Europa Press el representante de CSIF en estas negociaciones, Carlos Rivas, los sindicatos han advertido que no quieren tratar el documento "por fascículos". "Nos dijeron que el grado 2 quedaba para la próxima reunión", previsiblemente la semana que viene, según traslada.

Lo que no contempla la Consellería, de acuerdo con las organizaciones sindicales consultadas --si bien fuentes de la Administración insisten en que la negociación seguirá abierta-- es abonar los complementos con efectos retroactivos a 2018, porque "la sentencia no lo contempla".

"Ya sabíamos que eso no iba a ser", reconoce Rivas, quien no obstante garantiza que CSIF está "dispuesto a negociar", pero "no a romper el acuerdo" inicial.

DEL 1 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE

Otra cuestión que habría aceptado la Consellería, tal y como han asegurado los representantes sindicales, es que puedan acceder a la carrera profesional todos aquellos que, además de cumplir los requisitos, como el de acumular cinco años de servicio, hayan estado activos en algún momento entre el 1 de julio de 2018 y el 28 de septiembre de ese mismo año.

Por parte de la CIG, Manuel Moreira, en declaraciones a Europa Press, celebra este "paso" para cambiar un documento que considera "mejorable", pero lamenta que la Consellería solo diese respuesta a las alegaciones en lo que respecta al grado 1.

Con todo, al representante de la central nacionalista le parece "bien" el abono único "dado que el Sergas no va a contemplar la posibilidad de pagar con efectos retroactivos, porque dice que la sentencia no lo contempla y no hay disponibilidad presupuestaria".

Moreira explica que la CIG intenta conseguir que entre el mayor número de personas posible en el complemento de carrera profesional, por lo que agradece también considerar a las personas que estuviesen activas entre el 1 de julio y el 28 de septiembre de 2018. "Supondría abrir el grado 1 a más gente", destaca.

A ello añade este sindicato otra reivindicación: que también puedan acoger aquellas personas que en esas fechas no estuviesen en activo por encontrarse de permiso de maternidad. Según Moreira, la Consellería "aceptó valorar esta situación" y acometer la modificación necesaria.