Sanidade activa protocolo de pruebas y cuarentena para alumnos de al menos 11 centros que viajaron a Baleares

El Centro de Seguimento se pondrá en contacto con todos los estudiantes y las áreas gestionarán la realización de PCRs

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha informado de la activación de protocolos de pruebas, cuarentena y rastreo con respecto a alumnos de al menos 11 centros educativos de Galicia, que han confirmado viajes a Baleares de sus estudiantes, después de que se hayan detectado ya medio centenar de positivos por Covid vinculados a estos viajes de fin de curso en varias áreas sanitarias.

Según ha confirmado Sanidade, "por el momento" hay 11 centros educativos de las áreas de Vigo, Pontevedra, Lugo y Ourense que tienen alumnos que han viajado recientemente a Baleares. Todos ellos se consideran contactos estrechos, por lo que tendrán que guardar cuarentena hasta que sean llamados por la Central de Seguimento de Contactos.

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha elaborado un protocolo, en coordinación con la Estrategia de Vacunación, en el que se recogen las indicaciones que deben seguir estos estudiantes, en función de la fecha en la que hayan viajado.

Mientras, y con la cooperación de la Consellería de Educación, se están elaborando los listados de centros que podrían estar afectados, por tener alumnos que han viajado a las islas. De momento son 11, y desde la Central de Seguimento se llamará a todos los estudiantes para informarles del protocolo a seguir y resolver posibles dudas.

Sanidade también ha explicado que serán las respectivas áreas sanitarias las que gestionarán las citas para la realización de pruebas PCR a estas personas.

La consellería ha pedido a los padres que vayan a recoger a sus hijos al aeropuerto procedentes de Mallorca que "extremen la precaución", y ha recomendado que vaya solo un progenitor y mantengan la distancia y las mascarillas en el coche.

AL MENOS MEDIO CENTENAR DE POSITIVOS

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha cifrado en torno a 50 los casos de Covid-19 en Galicia asociados a los viajes de fin de curso a Mallorca, de los cuales, unos 30, el "núcleo mayor", se localizan en la ciudad de Pontevedra, donde estos días se ha citado a medio millar de alumnos de cinco centros para la realización de pruebas PCR.

En cuanto al resto, a falta de que se concrete en los próximos días el alcance del brote, están repartidos entre Vigo, Ourense y Lugo. En esta última ciudad, hay confirmados hasta el momento 10 positivos entre jóvenes --cinco en el IES Leiras Pulpeiro y otros cinco del Colegio San José-- y dos entre sus familiares.

Precisamente, con respecto a los casos de estudiantes del área de Lugo, el Director Asistencial de esta área sanitaria, Rafael Montes, ha alertado acerca de la incidencia de los contagios entre gente joven, "que no está vacunada y tiende a relajar las medidas sanitarias".

Montes ha recordado que la pandemia "aún no se ha acabado" y "hay que seguir guardando las medidas de seguridad cuando se esté compartiendo espacios en sitios cerrados o en fiestas". "Hay que seguir alerta. Estos jóvenes probablemente no generen problemas clínicos importantes pero el riesgo de transmitirles la enfermedad a sus familiares no es cero", ha avisado.

BROTE CON CASOS DERIVADOS EN OTRAS COMUNIDADES

En la misma línea, el conselleiro García Comesaña también ha relacionado el aumento de los casos activos y los repuntes en los contagios en los últimos días en toda Galicia con el brote que afecta no solo a los alumnos que viajaron hasta las Islas Baleares, sino también a familiares. Además, el Sergas ha confirmado que se trata de positivos tanto de la variante británica como de la delta.

Se trata de un brote del cual "ni en los peores momentos" de la pandemia se tuvo conocimiento, según ha manifestado García Comesaña, ya que podría alcanzar los "400 casos derivados" en toda España. De hecho, las diferentes administraciones autonómicas han confirmado cerca de 480 casos, la mayor parte en Madrid (320), pero con positivos también en País Vasco (49), Comunidad Valenciana (32), Murcia (18), Aragón (10), además de los 50 estimados en Galicia por el momento.

No en vano, el titular de Sanidade también ha confirmado que su departamento trabaja "en la hipótesis de la recomendación de que no se hagan" los viajes estudiantiles a Baleares en los próximos días.