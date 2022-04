Sanidade apunta a un "predominio cada vez más alto" de la variante BA2 en Galicia y sin casos de la XE "todavía"

El conselleiro admite que los positivos "son preocupantes", pero destaca que "la mitad" de los ingresados entran "con Covid" y "no por Covid"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha explicado este martes que en Galicia existe un "predominio cada vez más alto" de la variante BA2 de Ómicron, mientras que "todavía" no se han detectado casos de la XE, considerada la más contagiosa hasta la fecha.

Así lo ha manifestado en el marco de una visita a Moraña (Pontevedra), a preguntas de los medios sobre la situación de la pandemia en Galicia, sobre lo que ha admitido que ve "con preocupación lo que pasa en Galicia, España y el mundo".

Tras apuntar que lo sucedido en la ciudad china Shanghái, confinada por la Covid-19, "parece que tiene que ver con la variante Ómicron" conocida y relacionada con la situación de aumento de contagios en el mes de enero, la Xunta está "pendiente de las variantes".

Al respecto, ha incidido en que "no hay grandes novedades en el seguimiento de las variantes", para explicar que en la Comunidad gallega se secuencia "un número importante de muestras". "Sabemos lo que está circulando. Estamos en el patrón europeo, con un predominio cada vez más alto de la BA2, sin que haya la denominada XE todavía en Galicia", ha afirmado.

Además, ha incidido en que prosigue el proceso de vacunación, en especial de niños. "Seguimos vacunando de modo ininterrumpido, ofertando la vacunación", ha indicado, a quien no la ha recibido hasta ahora, porque la oportunidad "siempre está disponible".

"Nos vamos acercando a la convivencia normal con el virus, que no a la desaparición, que lamentablemente no se va a dar", ha indicado el titular de Sanidade, que ha puntualizado que en Galicia se siguen "monitorizando los casos positivos", tanto los que están declarados oficialmente, "que están en número preocupantes", y de los autotest --aunque no se declaran-- que la gente hace en casa. "Vemos que siguen aumentando", ha añadido. "Tenemos que ir normalizando el comportamiento general", ha dicho, pero "siempre" con especial vigilancia de los más vulnerables.

INGRESOS

En especial, Comesaña se ha referido a los datos de ingreso en Galicia para destacar que "más de la mitad de ingresados" lo están "con Covid y no por Covid".

Ello, para el conselleiro, permite "tener una cierta tranquilidad en lo que se refiere al volumen de gente hospitalizada". No obstante, ha reconocido que, "aunque sea la mitad, preocupa", por lo que ha apelado a mantener "la precaución y el sentidiño de los gallegos" con medidas como la distancia de seguridad y "cuando uno es positivo no acudir a sitios con concentración de gente", lo que, ha matizado, "ha ayudado hasta ahora" y que, ha concluido, "siga ayudando en esta situación de normalidad".

TRATAMIENTO PAXLOVID

Por otra parte, preguntado por el tratamiento con el antiviral Paxlovid en Galicia, el conselleiro de Sanidade ha apuntado la "previsión de llegada en próximas semanas de más fármacos".

"No hemos detectado grandes incidencias y es pronto para ver los resultados clínicos", ha afirmado en relación a tratamientos del antiviral Paxlovid contra la Covid-19 distribuidos a finales de marzo a las Comunidades Autónomas.