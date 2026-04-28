Sanidade asume "con deportividad" las críticas de Contas, pero ve "un poco artificial" el debate sobre inversión

Caamaño, durante el acto celebrado este martes en Santiago. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha asegurado que su departamento suele asumir "con deportividad" las conclusiones del Consello de Contas, y trata de ajustarse a sus recomendaciones, si bien ha matizado --en relación al último informe publicado-- que el debate sobre inversión es "un poco artificial".

"La Consellería de Sanidade siempre tiene la misma posición en relación a los informes de Contas. Asumimos con deportividad sus conclusiones y también defendemos nuestro derecho a poder alegar o discrepar, aunque, en cualquier caso, trabajamos para asumir sus recomendaciones", ha sentenciado, en declaraciones a los medios en Santiago.

En la línea de manifestado por el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la pasada jornada, Caamaño ha subrayado que el informe se corresponde con el año 2023 y ha defendido que Sanidade "está trabajando desde esa época para mejorar las cosas".

"Sin duda, la Atención Primaria tiene muchas cosas que mejorar y lo estamos haciendo", ha esgrimido, aunque ha incidido en que el debate sobre el porcentaje de inversión es "muy variable". "Si tú inviertes mucho en Atención Hospitalaria lógicamente dentro del presupuesto baja el de Primaria. Esto es así, pero, ¿por qué se habla de un 25% y no de un 20%? ¿Y por qué no un 20%?", ha argumentado.

"No sé si veo muy claro de dónde sale esa cifra y qué tiene que incluir. Porque si incluimos en Atención Primaria los medicamentos prescritos por médicos de familia comunitaria para población general, nuestro porcentaje en Atención Primaria está por encima del 30%. Por tanto, este debate de la cifra es un poco artificial que no refleja la realidad. La realidad es que la inversión sanitaria en Galicia aumenta progresivamente todos los años", ha esgrimido.

En este sentido, ha remarcado que el incremento también afecta a la Atención Primaria, "un 100% más que el año pasado". Por ello, ha concluido que considera que "el discurso ese de desmantelamiento de la sanidad pública" que agita la oposición "no se ajusta en absoluto a los datos".

EL DEBATE, PRESENTE EN LA CÁMARA

El debate ha estado muy presente en el Parlamento de Galicia, donde, tras la Xunta de Portavoces, los grupos también se han pronunciado sobre los informes de Contas, con PSdeG y BNG haciendo alusión a las palabras de Rueda --remarcadas por Caamaño-- en relación a que los datos del órgano fiscalizador se refieren a 2023.

En primer lugar y en su comparecencia tras la reunión de la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha recordado que Rueda lleva 17 años en la Xunta. "Que diga ahora que él no era presidente, cuando forma parte de este Gobierno desde hace 17 años es una burla a los gallegos", ha afirmado.

Para Lara Méndez "el mayor patrimonio que tiene una persona es la salud" por lo que ha consdierado que "banalizar" el deterioro de la atención primaria "es una tomaddura de pelo".

De hecho, en materia de servicios públicos, el Grupo Socialista ha registrado una interpelación para reclamar a la Xunta reformular el modelo de Primaria, contratando más personal, mejorando las condiciones laboales, incrementando las categorías profesionales y garantizando la conexión efectiva entre salud mental y atención primaria.

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, también ha criticado que Rueda trate de "renegar" del gobierno en el que lleva desde 2009 y que tiene "altísimas responsabilidades políticas" en el deterioro de la sanidad.

Además, ha explicado que la portavoz nacional de su formación, Ana Pontón, llevará las advertencias de Contas a la próxima sesión de control, en la que preguntará a Rueda qué hará para "revertir el deterioro de la atención primaria".

"Si Rueda no es responsable y de nada y nada sabe, lo mejor que puede hacer es dedicarse a andar en bici y dejar que otra persona gobierne", ha ironizado Rodil sobre los motivos expuestos por el presidente al respecto del informe.