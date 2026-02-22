Sanidade inicia este lunes la toma de muestras de sangre para el proyecto Xenoma Galicia en Santiago y Barbanza

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta iniciará este lunes, 23 de febrero, la toma de muestras de sangre de una nueva fase del proyecto Xenoma Galicia, en el área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, en la que se invitó a participar a más de 5.000 personas.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, también este lunes se enviará un SMS de recordatorio para que las personas invitadas marquen su cita de extracción en el hospital de referencia.

Así, a través de la app Sergas Móbil están habilitados 703 huecos para citas en el Hospital Clínico de Santiago y 125 para el Hospital de Barbanza. De esta forma, las citas están disponibles de lunes a jueves en horario de tarde.

En este sentido, el objetivo es recoger 828 muestras de ADN de personas del área sanitaria compostelana y en los próximos meses, de forma progresiva, se ampliará la invitación al resto de áreas, hasta llegar a 5.000 participantes de toda Galicia.

Con las muestras se busca identificar genes relacionados con cáncer de mama y ovario hereditario, síndrome de Lynch y hipercolesterolemia familiar, además de nutrir el biobanco del proyecto Xenoma Galicia y participar en estudios clínicos.