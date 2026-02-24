Sanidade llama a la donación de sangre por un descenso en las reservas de los grupos, especialmente en el O- y A

Unidad móvil de ADOS - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha hecho un llamamiento a la donación de sangre por un descenso en las reservas de los grupos, especialmente en el O negativo y A negativo.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la coincidencia de los festivos por el Carnaval y las inclemencias meteorológicas que atraviesan estas últimas semanas, han disminuido la participación de la ciudadanía, y por lo tanto, repercutido en el estado de las reservas de sangre.

Para paliar esta situación, las unidades móviles de ADOS visitaran más de 30 municipios gallegos, con especial presencia en los centros educativos no universitarios. Por ello, ha animado a los jóvenes a participar activamente.

Asimismo, ADOS ha recordado que la próxima semana empezará la segunda fase de la campaña de donación en centros educativos de las tres universidades gallegas.

Con todo, ha subrayado que en los hospitales gallegos necesitan cerca de 500 donaciones de sangre para poder desarrollar su labor asistencial.