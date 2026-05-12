Sanidade niega "bloquear" contratos en urgencias y avanza: esta semana se aprobarán medidas extraordinarias para el CHUO

Archivo - Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha salido al paso de las críticas de los coordinadores de Urgencias con un comunicado en el que califica de "rotundamente falso" que se "esté bloqueando la contratación de profesionales" para estos servicios. Además, avanza que esta semana está previsto que el consejo de dirección del Servizo Galego de Saúde (Sergas) apruebe "medidas extraordinarias" para garantizar las necesidades de cobertura asistencial en el servicio ourensano.

El director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, Alfredo Silva, niega que se bloquee la contratación y esgrime que, como es "habitual" en relación a las diferentes categorías profesionales y especialidades médicas, la Consellería está "adoptando los mecanismos necesarios para que los recursos de los que dispone el sistema sanitario público se destinen a garantizar la cobertura asistencial de toda la población en todo el territorio en términos de equidad, especialmente ante situaciones de difícil cobertura".

Los urgenciólogos denuncian el "bloqueo" en relación a una directriz comunicada por la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas, relativa a que la formalización de cualquier nombramiento temporal de facultativos en urgencias requeriría desde este lunes de su autorización previa, con informe favorable de la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria.

Fuentes de la Consellería de Sanidade defienden que no se trata de una medida excepcional, sino que este tipo de pasos se da en las especialidades y áreas donde es preciso hacerlo para asegurar la prestación correspondiente en las zonas de difícil cobertura. El objetivo último sería que garantizar que las contrataciones se efectúan donde son necesarias y que la población se atiende con "equidad".

Por otra parte, en el comunicado remitido a los medios Sanidade señala que esta misma semana está previsto aprobar en el consejo de dirección del Sergas las "medidas extraordinarias" para "garantizar las necesidades de cobertura asistencial" en el servicio de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), como antes, apunta Sanidade, se hizo en el caso del Hospital de A Mariña, en Lugo.

De hecho, explica que "hasta ahora ya se venía reforzando este servicio con estos profesionales de otras áreas sanitarias". Y precisa, al respecto, que los apoyos por parte de otros profesionales en los servicios de Urgencias "también están regidos por la voluntariedad incentivada".

Sanidade recalca que, "como ha demostrado en numerosas ocasiones" a lo largo de los últimos meses, "dialoga con los profesionales de todas las categorías del sistema sanitario gallego, incluido los médicos de Urgencias Hospitalarias".

MEJORAS "LABORALES Y RETRIBUTIVAS"

El departamento que dirige Antonio Gómez Caamaño incide en que la Xunta "ya puso en marcha recientemente mejoras laborales y retributivas" para el colectivo de urgenciólogos.

"Las mejoras retributivas acordadas suponen una media de 3.560 euros más al año para cada profesional médico de urgencias, que se suma a los aumentos salariales aprobados para los empleados públicos", continúa, además de defender que la Xunta lleva "años" reforzando la capacidad de las urgencias hospitalarias para "responder a las necesidades asistenciales".

De hecho, indican que, en la actualidad, hay 149 plazas más de médicos de Urgencias en el Sergas que en el año 2024.

"TODOS LOS PROFESIONALES DEL SERGAS, GARANTES DE LA ACCESIBILIDAD"

"Todos los profesionales del Sergas son garantes de la accesibilidad y de la equidad del sistema sanitario público, no siendo esta una atribución exclusiva de ninguna categoría profesional", ha aseverado.

Por último, la Consellería de Sanidade apela "a una verdadera lealtad institucional" por parte de los firmantes del comunicado, de los que afirma que son "perfectamente conocedores del trabajo que se viene realizando desde el Sergas".