Santiago mantendrá la ofrenda al Apóstol y sus fiestas, pero no el espectáculo de luz del Obradoiro

Los más de 100.000 euros de este espectáculo irán al plan de reactivación del comercio y se analiza que hacer con los fuegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

A la espera de como se desarrollen los acontecimientos durante las próximas semanas, el Ayuntamiento de Santiago ha anunciado este viernes que en sus planes está mantener la celebración de las Fiestas del Apóstol del mes de julio, aunque "adaptadas" a la nueva realidad post COVID-19 y, en particular, la ofrenda que se realiza cada día 25 desde 1643.

"Por supuestísimo, va a haber ofrenda", ha dicho el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en una Xunta de Goberno extraordinaria.

La influencia que la pandemia de COVID-19 y las medidas de la 'nueva normalidad' tengan en esta celebración centenaria de la capital gallega está aún por determinar y es una de las grandes incógnitas de la ciudad de cara a los próximos meses.

Sin embargo, este viernes, el regidor ha garantizado que se celebrará la tradicional ofrenda regia, aunque "con un formato diferente". "La situación va a condicionar gravemente todo lo que se pueda hacer en el Obradoiro", ha dicho Sánchez Bugallo, sobre todo en cuestiones que conlleven la reunión de personas.

Por ello, ha admitido que no sabe si habrá el tradicional desfile y el pase de revista a las tropas, pero ha garantizado que se adaptará "a las circunstacias" actuales para poder celebrarla.

En todo caso, la ofrenda al Apóstol de este año ya estaba condicionada de antemano por las obras que se realizan en el interior de la Catedral, que todavía impiden su uso, y que han obligado a trasladar todas las actividades. Ya el pasado año, la ofrenda tuvo lugar en San Martiño Pinario.

HABRÁ FIESTAS

Del mismo modo, el alcalde de Santiago ha afirmado que, "salvo un rebrote" de la enfermedad en verano, "va a haber Fiestas del Apóstol", aunque con un formato y un contenido "adecuados a la nueva normalidad".

"Trataremos de evitar concentraciones masivas de personas", ha dicho el regidor, algo que "condicionará totalmente" actos como los que tengan lugar en la Praza do Obradoiro.

SIN ESPECTÁCULO DE LUZ Y SONIDO

En esta línea, el alcalde ha confirmado que se descarta celebrar este año el espectáculo de luz y sonido del Obradoiro, que tradicionalmente, desde los últimos años, acompaña a los fuegos.

Los estudios encargados desde el consistorio, ha apuntado, estimaban que solo podrían acomodarse en la plaza entre 600 y 800 personas sentadas, manteniendo la distancia de seguridad, un número muy reducido teniendo en cuenta que su coste supera los 100.000 euros. "Me parece que no iba a ser entendido que un espectáculo de ese coste solo lo pudieran disfrutar un número tan limitado de personas", ha dicho.

Por ello, se ha descartado su celebración y se ha acordado que el dinero que iba a ser destinado a él se invertirá en la ampliación del programa de ayuda a comercios y sector hostelero.

Sin embargo, han confirmado a Europa Press fuentes municipales, todavía no se ha tomado una decisión en firme sobre los tradicionales fuegos que acompañan esta celebración desde hace 450 años.

Sobre esta cuestión, ya en el mes de enero se acordó que no se lanzarían desde la Praza do Obradoiro, con el fin de proteger los espacios restaurados de la Catedral de Santiago y se optó por hacerlo desde otros puntos de la ciudad, de modo que pudiese observarse desde distintos espacios, lo que favorecería que no se produjesen aglomeraciones.