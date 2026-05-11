Santiago visó solo 18 viviendas nuevas en el primer trimestre de 2026, según el Colegio de Arquitectura Técnica

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Santiago de Compostela solo visó 18 viviendas nuevas en el primer trimestre de 2026, según los datos del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña (Coatac), que señala que cayeron tanto estos visados como los expedientes de obras de construcción mientras siguen creciendo los presupuestos económicos de los proyectos a ejecutar.

Así lo ha trasladado el Coatac en un comunicado, en el que explica que esta es la radiografía del sector de la construcción en el primer trimestre de 2026 en la capital gallega, en lo referente a viviendas nuevas y expedientes, y en toda la provincia de A Coruña, respecto a los presupuestos.

El presidente del Coatac, Carlos Mato, ha explicado que desde "desde hace más de seis años, concretamente desde 2019, ejercicio anterior a la llegada del Covid19, ningún primer trimestre de año llegó a los 100 visados de viviendas". Así, apunta que de enero a marzo de 2019 se visaron 101 viviendas.

Para el presidente del colegio, "visar menos de 20 viviendas en tres meses en la capital de Galicia indica la necesidad de poner en marcha desde el gobierno local acciones con visión de futuro que ayuden a buscar soluciones concretas para resolver el problema del acceso a la vivienda".

Así, considera que "debe consensuarse una estrategia que apueste por impulsar la oferta de vivienda en Santiago", un reto que asegura que es "conjunto" de las Administraciones, técnicos, promotores y constructores para buscar soluciones a los problemas de los compostelanos en materia de vivienda.

En concreto, conforme detalla el Coatac, el número de viviendas nuevas incluidas en el visado de encargos de dirección de ejecución de obra en el Ayuntamiento de Santiago de enero a marzo de 2026 cayó un 33,33%, al situarse en 18 unidades. En el primer trimestre de 2025 había sumado 27 unidades.

En lo que llevamos de década nunca se superaron las 100 viviendas visadas en los tres primeros meses de cada año. Esa cifra se rebasó en el primer trimestre de 2019 (101 viviendas visadas). En el último lustro, en la ciudad de Santiago, la media anual de visados en el primer trimestre fue de 36,4 viviendas.

Por su parte, las viviendas nuevas incluidas en el visado de encargos de dirección de ejecución de obra en el primer trimestre de 2025 en la provincia de A Coruña, territorio sobre el que tiene competencias el Coatac, sumaron 461 unidades. Se visaron un 23,4% menos que en los tres primeros meses de 2025, cuando se registraron 602.

Carlos Mato reitera que debe combinarse también la apuesta de nuevas promociones y mantener la rehabilitación. "La recuperación de inmuebles vacíos es parte de la solución, porque así ayudaremos a relajar los precios de la vivienda nueva y a evitar tensiones en los alquileres", señala.

EXPEDIENTES DE OBRAS

Por su parte, los expedientes de obras de construcción en la ciudad de Santiago también cayeron en los tres primeros meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Y lo hicieron un 17,39%. Pasaron de 46 a 36 expedientes, según datos del Coatac.

El colegio sostiene que los expedientes de dirección de obras que asume un profesional de la arquitectura técnica son un termómetro para conocer la marcha del sector. Y refleja desde la construcción de una vivienda unifamiliar hasta la reforma de un local comercial o la rehabilitación de la envolvente de un edificio.

Además, indica que los expedientes de dirección de obra en toda la provincia de A Coruña cayeron un leve 0,74% en el mismo periodo. En los tres primeros meses de 2025 se visaron 405 expedientes de obra. Y en el primer trimestre de este ejercicio, 402, según datos del Coatac, que representa a los profesionales de la arquitectura técnica, profesión estratégica para el sector de la construcción.

PERSPECTIVAS

El presidente de la entidad asegura que ya se está notando la "inestabilidad geopolítica" mundial, que provoca "un aumento de los costes". "El precio de algunos materiales está disparándose por encima del 10 por ciento en las últimas semanas".

Asimismo, ha explicado que la subida del gas y el petróleo a consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, "está encareciendo la fabricación y el transporte de materiales básicos para nuestro sector como el acero y el cemento".

El presidente del COATAC cree que la clave está en cuánto tiempo durará esta situación. Porque, en su opinión, "el aumento de los costes, de persistir la guerra de Irán y el conflicto bélico, se acabará trasladando al precio final de la obra nueva". Y esa circunstancia se sumaría al incremento del precio del dinero y a la subida progresiva del Euribor, que avanza hacia el 3 por ciento.

Además, Carlos Mato también alerta sobre posibles retrasos en las entregas de promociones inmobiliarias por esa falta de suministros y la volatilidad de los precios. E incluso advierte de la posibilidad de que, ante el riesgo de la reducción en la liquidez del mercado residencial, "la inversión en nuevos proyectos inmobiliarios dé un frenazo".

El representante de los arquitectos técnicos de la provincia cree fundamental, ante esta situación, la apuesta de la inversión pública en las futuras promociones. "La colaboración público-privada es esencial a día de hoy", sostiene.

LOS PRESUPUESTOS PARA EJECUTAR LA OBRA

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de las direcciones de obras visadas durante el primer trimestre de este año en la provincia de A Coruña sumó casi 106 millones de euros, a una media de 263.600 euros para cada iniciativa inmobiliaria, según datos del Coatac, que señala que la subida de PEM total respecto a los tres primeros meses del anterior fue del 4,54%.

El colegio explica que todo expediente de dirección de obras debe ir acompañado de un PEM, que incluye una medición y un presupuesto detallado, donde se reflejan todas las unidades de obra necesarias para ejecutar el proyecto técnico.

El PEM total de las direcciones de obras visadas de enero a marzo de 2025 en la provincia de A Coruña representó 101 millones de euros, 250.300 euros por obra. El incremento del PEM promedio fue del 5,32%, un alza que vincula con "la subida de precio de los materiales básicos" derivado del incremento del precio de las fuentes de energía y al aumento de los costes laborales.