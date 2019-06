El secretario general del PPdeG: "Es evidente el peso político de Feijóo, líder nacional haciendo política autonómica"

Publicado 04/06/2019 18:17:54 CET

Tellado cree que el "posicionamiento" general en su partido es que gobierne la lista más votada, pero defiende usar las reglas que hay

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, se ha sumado este martes a las voces de los dirigentes populares que han ensalzado la figura política del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y sus logros en las elecciones autonómicas, con tres mayorías absolutas continuadas.

"Creo que es evidente el peso político de Feijóo, dentro y fuera del PP, dentro y fuera de Galicia. Eso es evidente. Creo que es un líder nacional haciendo política autonómica y cuando Feijóo habla, mucha gente lo escucha", ha manifestado el dirigente popular, al ser preguntado por las voces de su partido que consideran que es el valor más seguro para volver a revalidar la mayoría absoluta en las urnas.

En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, Tellado ha defendido que "los gallegos, de forma reiterada, con mayorías absolutas que así lo confirman, mostraron su respaldo y su confianza" en Alberto Nuñez Feijóo. Confianza obtenida en 2009 y "revalidada" en 2012 y luego en el año 2016: "desde luego, goza del respaldo mayoritario para representarlos, claro que es el mejor exponente que tenemos".

Así las cosas, el secretario xeral del PPdeG ha incidido en que "claro que solo hay un Feijóo y no hay dos". "Las personas tenemos la mala costumbre de ser irrepetibles, es un magnífico líder, líder del PP y líder de la Xunta y aquí estamos para agotar la legislatura representando a todos los gallegos, gobernando para todos, como siempre hicimos hasta el día de hoy y hasta el final de la legislatura".

En todo caso, Tellado ha indicado que "no está en debate esta cuestión" y que "cuando llegue la siguiente cita con las urnas, (el PP) volverá a elegir al mejor candidato para presidir la Xunta de todos los gallegos".

LISTA MÁS VOTADA

Preguntado por la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada y en contraste con las negociaciones en Madrid para lograr el bastón de mando y hacerse con la Comunidad, Tellado ha señalado que la tesis de que gobierne la lista más votada "es un posicionamiento que todo el partido comparte". "Creemos que tiene que gobernar la lista más votada", ha aseverado.

Es más, se ha mostrado seguro de que la mayoría de ferrolanos "querría" que José Manuel Rey Varela fuese el alcalde, "incluso quienes no le votaron", como lista mayoritaria.

Dando por hecho que le preguntarían por el hecho de que los populares negocian pactos de gobierno sin ser la fuerza más votada, ha justificado que "las normas funcionan para todos" y, aunque apuestan por garantizar por ley que gobierne quien gane, mientras "ese cambio no se produzca, se rigen por la norma actual".

REUNIÓN DEL PP DE GALICIA

Miguel Tellado también se ha pronunciado sobre la reunión del comité de dirección de este martes en el que se analizan los resultados electorales de las municipales. "Evidentemente no fueron lo satisfactorios que queríamos, pero sí tenemos que poner en valor los resultados, porque el PP ganó las municipales", ha remarcado.

El dirigente popular destacó que el PP fue el que más concejales consiguió, con 1.631 concejales --450 más que los socialistas--, un 33,35 por ciento del total de votos, 131 mayorías absolutas y 48 relativas. Además, el PP ganó en el 56 por ciento de los ayuntamientos de Galicia y en tres de las cuatro provincias.

"Buenos resultados, pero no satisfactorios, porque somos el PP de Galicia y aspiramos a mucho más. Pero ganamos, ganamos al PSOE, al BNG y a las 'mareas de Podemos'; arrasamos a Ciudadanos, que tuvo 33 concejales en toda Galicia y Vox no tuvo representación", ha analizado el dirigente popular, quien ha dicho que, por lo tanto, están "satisfechos, pero no plenamente, porque esperaban resultados mucho más satisfactorios".

El secretario general del PP gallego ha indicado que su formación política se centrará en "gobernar durante el próximo año y tres meses que quedan para las próximas autonómicas".

Así, ha subrayado que su formación política es "un partido de gobierno" y ese es el "reto" de los próximos meses para luego volver a "conseguir el apoyo mayoritario". "Hay que contestar ese caudal de confianza con compromiso y respeto, y tenemos que hacerlo en el próximo año y tres meses, es la mejor fórmula para ganar las próximas elecciones autonómicas: estar al servicio no de siglas o partido, no de intereses electoralistas, sino al servicio de Galicia", ha sentenciado.

Tellado ha insistido en que la "estrategia del PP es ser útiles" a la ciudadanía y "resolver los problemas" de la gente. "Es verdad que otros creen que la política es crear problemas", ha contrapuesto en referencia a los grupos de la oposición para, a renglón seguido, remarcar que el PP "siempre ganó las elecciones" autonómicas y su "reto es continuar siendo el partido que más se parece a Galicia".