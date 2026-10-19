La Sectorial de Sanidad aprueba compensar las guardias de los viernes en hospitales y un complemento para residentes

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sergas y las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Sanidad han firmado este lunes un acuerdo de mejoras retributivas y de condiciones de trabajo para el personal del servicio y para los residentes en formación: descanso compensatorio de la guardia de los viernes y complemento de residencia.

Más concretamente, para el personal residente en formación, y con efectos a 1 de enero del próximo año, el acuerdo recoge la creación de un nuevo concepto retributivo denominado complemento de residencia.

Ese complemento llegará a los 120 euros al mes para el personal residente grupo A1 (MIR, PIR...). Ese incremento se aplicará progresivamente: el 1 de enero de 2027, 75 euros/mes; el 1 de enero de 2028 pasará la 100 euros/mes y el 1 de enero de 2029 quedará fijado en 120 euros/mes.

Respecto al personal residente A2 (enfermero interno residente), la cuantía se aplicará con la siguiente secuencia temporal: 1 de enero de 2027, 56,25 euros/mes; 1 de enero de 2028, 75 euros/mes y 1 de enero de 2029, 90 euros/mes.

A partir del 1 de enero de 2030 las cuantías se incrementarán en el porcentaje de incremento general que establezcan las sucesivas leyes presupuestarias.

El acuerdo también recoge mejoras en la quinta guardia y sucesivas del personal residente A1, con efectos de 1 de junio de este año. Así, el valor/hora del personal residente de primer año será de 21,21 euros/hora; para los de segundo año será de 24,27 euros/hora; para los de tercero de 27,35 euros/hora y, para el de cuarto y quinto año, de 30,26 euros/hora.

DESCANSO COMPENSATORIO DE LAS GUARDIAS DEL VIERNES

El acuerdo firmado este lunes recoge también mejoras en el descanso compensatorio de la guardia del viernes para el personal de los hospitales.

De este modo, los profesionales de las categorías con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/o 24 horas en los servicios hospitalarios disfrutarán de un descanso compensatorio de la guardia del viernes en los 15 días siguientes a su realización.

Apuntan que en aquellos servicios nos que se pueda ver comprometida la actividad asistencial por ser de difícil cobertura, se podrá diferir la libranza del modo que se acuerde previamente entre el profesional y la gerencia del área sanitario.

Esta medida se aplicará a las guardias realizadas desde el viernes 4 de septiembre de este año. El personal residente en formación sanitaria especializada con un régimen de guardias de presencia física de 17 y/o 24 horas también disfrutará de un descanso compensatorio de la guardia del viernes en los 15 días siguientes a su realización, preferentemente en la primera jornada hábil siguiente.

Excepcionalmente, cuando las necesidades docentes o formativas así lo aconsejen, se podrá diferir la libranza del modo que se acuerde previamente entre el profesional y la gerencia del área sanitaria.

Esta medida, al igual que la anterior, se aplicará, asimismo, a las guardias realizadas desde el 4 de septiembre de este año.

Este acuerdo viene a ratificar unas medidas que ya se habían presentado en otra mesa sectorial previa, donde ya cosecharon el apoyo de los sindicatos. Consultados por Europa Press, mantienen la opinión ya expresada en aquel momento sobre unas reivindicaciones "justas" que se incluían, además, en el acuerdo de desconvocatoria de huelga de mayo.