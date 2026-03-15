El Senado debate este lunes una moción del PPdeG para ejecutar la A-56 entre Lugo y Ourense y completar la N-540

Archivo - El PP de Lugo alerta de la "alta siniestralidad" en la N-540 y reclama al Gobierno una intervención "urgente e integral" - PP - Archivo

LUGO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Senado debatirá este lunes una iniciativa del PPdeG, presentada por sus representantes por Lugo (José Manuel Balseiro, José Manuel Barreiro y Juan Serrano), que insta al Gobierno a ejecutar la autovía A-56 entre Lugo y Ourense y completar "con carácter de urgencia" la mejora integral y completa de la N-540, también de competencia estatal.

Según ha trasladado el partido este domingo, Balseiro defenderá esta propuesta en la Comisión de Transportes "ante la falta de avances" en la A-56, la autovía Lugo-Ourense, después de años con la tramitación paralizada y "con un único tramo en servicio heredado de gobiernos anteriores".

El senador ha transmitido sus "dudas sobre el compromiso real del Gobierno de Sánchez" en relación a sus respuestas oficiales "al condicionarla a un nuevo estudio integral o refiriéndose a ella como corredor", en sus palabras.

El senador lucense también ha advertido del "lamentable estado en el que se encuentra el itinerario alternativo", la N-540, que ha generado "numerosas quejas entre los conductores e, incluso, accidentes por los innumerables baches y un firme muy deteriorado".

Así, ha avanzado que "solo aceptarán la rehabilitación integral de la N-540 anunciada por el Gobierno de Sánchez en el 2024", pues los rebacheos por tramos no solucionan el "lamentable estado" de una vía que presenta una alta "peligrosidad". En este sentido, ha recordado las movilizaciones celebradas al respecto en las pasadas semanas; la última de ellas, este sábado.

DEMANDAS DEL PP

En este sentido, los senadores populares reclaman que se mantenga y ejecute el proyecto de la A-56 entre Lugo y Ourense como una autovía de altas capacidades y se descarte cualquier modificación a otra vía de menor capacidad que "perjudique la vertebración y la seguridad de la zona".

En segundo lugar, piden al Ministerio de Transportes que presente, en el plazo máximo de un mes, un cronograma detallado de los trámites administrativos, presupuestarios y de obra para la ejecución de todos los tramos pendientes de la A-56, con "compromisos temporales y cuantificados".

Por último, reclaman que, "de forma paralela y con carácter de urgencia", se complete en el plazo máximo de seis meses la rehabilitación y mejora integral y completa del firme de la carretera N-540.