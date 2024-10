Séptima jornada de huelga en la CRTVG con un seguimiento del 17,2% que provoca problemas en la emisión de 'O Termómetro'

El Comité Intercentros avanza que el paro será "una carrera de resistencia" y la CRTVG destaca que el seguimiento "continúa decayendo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La séptima jornada de la huelga convocada por el Comité Intercentros de la CRTVG -- que desde la semana pasada es indefinida -- ha vuelto a provocar problemas en la emisión de 'O Termómetro', programa que ponen de ejemplo de "externalización" y "dilapidación de recursos públicos". En esta ocasión, el seguimiento analizado por la Corporación ha sido del 17,2%.

El paro, ha destacado la presidenta del Comité y representante del comité de huelga, Raquel Lema, va a ser "largo". "Es una carrera de resistencia", ha asegurado.

Lema ha sido una de las trabajadoras que se ha manifestado este lunes ante la sede de la Xunta de Galicia en San Caetano, en Santiago, coincidiendo con la celebración del Consello del Gobierno autonómico.

Junto a algo más de una decena de compañeros, ha clamado contra la externalización y "en defensa de los medios públicos", coreando consignas como 'Queremos informar e non manipular', 'Non pode ser, a CRTVG ao servizo do PP' y 'Privatizar é prevaricar'. Además, le han hecho 'vudú' a un muñeco que representaba al director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, "para exorcizar los males que aquejan a la CRTVG".

"La externalización agrava la manipulación informativa, ya que los trabajadores no tenemos el control de los contenidos. Las empresas externas escriben al dictado y hacen lo que les mandan", ha asegurado Lema.

Además, ha reconocido que el camino a recorrer es "largo" y ha acusado a la dirección de la corporación de falta de diálogo. "La empresa, en lugar de propicir el diálogo, que es lo que esperamos y seguiremos reivindicando, niega que tengamos la representatividad diciendo que algún sindicato se descolgó de esta huelga. Y también diciendo que no es para tanto porque no tenemos unas barricadas montadas en la puerta. No sabemos muy bien si nos está provocando o qué quiere", ha lamentado.

"Nosotros lo que queremos es recuperar la producción propia, trabajar con dignidad, trabajar con derechos. Y no pararemos hasta conseguirlo", ha concluido Lema.

Por el momento, la huelga continuará indefinidamente, concretamente los lunes, miércoles y viernes entre las 11.30 y 13.00 horas, franja de emisión de 'O Termómetro'.

POSTURA DE LA CRTVG

Por su parte, la CRTVG, consultada por Europa Press, cifra la participación en la jornada de huelga de este lunes en un 17,2%. "Más del 80% del personal no secunda los paros parciales indefinidos", aclaran.

Ante esto, destacan que "continúa decayendo el escaso apoyo" cosechado desde el inicio de los paros.

Reiteran además que 'O Termómetro' es una coproducción de la TVG con dos empresas pertenecientes al Clúster Audiovisual Galego y que sigue "exactamente el mismo esquema que se utiliza en la actualidad en TVE y en el resto de canales autonómicos".

Lamentan además que el sector sindical "presione sin ninguna base legal objetiva" para provocar la cancelación de un programa y "el consiguiente despido de los trabajadores de las productoras asociadas".