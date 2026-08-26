Sergas condena otra agresión a sanitarios: un paciente empujó e insultó a facultativos del PAC de A Parda (Pontevedra)

Archivo - Hombre en la consulta del médico. - SEB_RA/ISTOCK - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gerente del área sanitaria, José Flores, ha condenado la agresión que se produjo el domingo pasado en el centro de salud de A Parda (Pontevedra) por parte de un paciente a un facultativo del Punto de Atención Continuada (PAC).

"Es incomprensible que tengamos que estar recordando de forma constante que no se puede agredir a nuestros profesionales. Aparte de que por la ley tenga consideración de autoridad, entendemos que tampoco moralmente ni razonablemente tiene sentido todo esto", ha lamentado.

"De forma reiterativa, de forma contundente, de nuevo condenamos cualquier tipo de agresión física o verbal a nuestro personal y vamos a emplear, por supuesto, todo lo que esté en nuestras manos y que la ley nos permita para llegar hasta el final y tratar de eliminar todas estas situaciones que no tienen ningún tipo de lógica", ha asegurado.

La agresión se produjo el domingo en el Punto de Atención Continuada (PAC) cuando un paciente agredió a un profesional y profirió amenazas hacia el resto de la plantilla. El hombre fue detenido por la Policía Nacional.