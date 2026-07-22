El Sergas convocará próximamente por concurso de méritos las 25 plazas vacantes de médico de Urgencias del CHUO

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se reúne con profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense - XUNTA

OURENSE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha avanzado este miércoles la próxima convocatoria, por concurso de méritos, de las 25 plazas vacantes de facultativo de urgencias del centro hospitalario ourensano con el objetivo de cubrirlas de forma estable.

Así lo ha trasladado en una reunión de trabajo con profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, de la que ha informado la Xunta en un comunicado y en la que han participado el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León; el director de Integración e Innovación Asistencial del Sergas, Alfredo Silva; y el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, Santiago Camba.

En el encuentro, el titular de Sanidad ha explicado que la convocatoria para la cobertura de las plazas de médico de urgencias se hará por el sistema de concurso de méritos para responder con la mayor celeridad a la necesidad de personal que tiene actualmente este servicio.

El Gobierno gallego ha destacado que esta convocatoria extraordinaria es posible su impulso a la reforma de la Ley de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura, aprobada en el Pleno del Parlamento el pasado 7 de julio. Con esta modificación, se da esta consideración a las plazas de medicina de urgencias en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para dar respuesta a la actual falta de personal.

El titular de la cartera sanitaria de la Xunta ha apuntado que también se incentivará con el triple de puntuación los servicios prestados en las urgencias hospitalarias CHUO, una ventaja comparativa que beneficiará a estos profesionales sanitarios de cara a futuros procesos selectivos o concursos de traslados.

El Sergas ha explicado que, en la actualidad, las necesidades de personal del servicio de urgencias de Ourense se están cubriendo con contratos de interinidad por acumulación de tareas y también con un programa especial por lo que facultativos de otras áreas prestan su apoyo y cobren esta unidad.

En este sentido, Gómez Caamaño ha trasladado su agradecimiento a los profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y también a los desplazados de otras áreas sanitarias pues, con su esfuerzo y compromiso, están manteniendo la calidad asistencial de los servicios de urgencias del hospital ourensano.

Gómez Caamaño ha asegurado que la Xunta lleva años trabajando en mejorar las condiciones de trabajo y retributivas del personal de la sanidad pública y, en particular, de los médicos de urgencias de todos los hospitales del Servizo Galego de Saúde.

En concreto, la Xunta ha indicado que se incrementaron 149 plazas más desde 2024 y recientemente se aprobaron mejoras laborales y retributivas para este colectivo. Entre esas medidas está el incremento progresivo del valor de la hora de la jornada complementaria, con efectos retroactivos desde el 1 abril, o las compensaciones de los turnos más gravosos. En conjunto, estas medidas supondrán una mejora retributiva promedio alrededor de 3.560 euros anuales para cada profesional facultativo de urgencias hospitalarias.

Además, Sanidade ha asegurado que Galicia logró fidelizar más del 77% de los MIR que finalizaron este año su formación, un porcentaje que sube al 84% en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, en la cual 29 nuevos facultativos decidieron incorporarse ya a los servicios de urgencias hospitalarias gallegas.

Además, este año, por primera vez, están formándose en los servicios de urgencias de la comunidad 6 MIR, tras la reivindicación constante hecha al Ministerio de Sanidad para que creara esta especialidad.

Por último, la Xunta ha destacado que en el próximo curso Galicia volverá a sacar la mayor oferta de formación sanitaria especializada de su historia, con 725 plazas, de las que 24 corresponden a la nueva especialidad de medicina de urgencias y emergencias.