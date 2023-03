El Sergas permitirá hacer el examen hasta 15 días después en el caso de estar de parto el día de la oposición

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) permitirá a las opositoras hacer el examen hasta 15 días después en el caso de estar de parto el día de la prueba, tal y como ha informado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del PP Noelia Pérez en el pleno de la Cámara gallega y tras recordar que ya se han despejado las fechas de las oposiciones, el responsable de Sanidade ha asegurado que "no se puede tolerar" que una mujer de parto tuviese que pasar por la prueba ese mismo día.

"Por eso hicimos ese cambio y facilitaremos el examen en otro día por respeto a la mujer trabajadora y embarazada", ha destacado en referencia a esta medida por la que podrán optar las mujeres que se encuentren de parto y que deseen realizar la prueba en otro momento.

En su intervención, asimismo, Comesaña ha defendido que el Sergas evita que la maternidad afecte a las retribuciones de las empleadas de la sanidad pública gracias a las medidas de su primer plan de igualdad, presentado en julio de 2021.

"En la actualidad, en el Sergas las mujeres cobran no solo el 100% de las retribuciones fijas durante sus periodos de maternidad, riesgo durante el embarazo o adaptación de los puestos de trabajo por el embarazo, sino que también perciben la media de las retribuciones variables cobradas el año anterior. Es decir, no se ven perjudicadas salarialmente por esas guardias o turnos nocturnos que no puedan hacer por su situación de gestación", ha sostenido.

Además, ha detallado que casi 700 profesionales del Sergas percibieron estas retribuciones durante el pasado año, garantizando que el embarazo no afectó a su salario.

MEJORA DE LOS PERMISOS

El conselleiro también ha anunciado el Sergas mejorará la gestión de los permisos de maternidad para el personal de las listas de contratación. Así, según ha precisado, hoy el personal fijo del Sergas cuenta con un permiso de h asta 22 semanas por parto, adopción o acogida. Las primeras 18 corren a cargo de la Seguridad Social pero las seis últimas las añade el Servizo Galego de Saúde con presupuesto propio.

El objetivo del departamento sanitario gallego es, ha proseguido, ajustar el ejercicio de este derecho a las circunstancias del personal de las listas de contratación, que no siempre trabaja de forma continuada durante ese periodo.

De este modo, la pretensión del Sergas es que esas seis semanas de permiso puedan ser acumulables a través de sucesivos nombramientos. Se sumarían o bien hasta agotar esas seis semanas o hasta que, aunque no se agotasen, el menor supere los doce meses.

"Y, por supuesto, se garantiza que todo ese periodo de seis semanas tanto el disfrutado como el no disfrutado, sea reconocido como tiempo trabajado a efectos administrativos de puntuación y listas", ha sostenido para avanzar también que propondrán a las organizaciones sindicales negociar una regulación de la flexibilidad horaria de las mujeres embarazadas a partir de su tercer trimestre de embarazo.

Según ha recordado, todas estas medidas tienen un punto de partida básico de diálogo y de consenso, que fue la aprobación en julio de 2021 del I plan de igualdad entre mujeres y hombres en el Sergas.

El titular de Sanidade también ha respondido a otra pregunta formulada por la diputada del BNG María González Albert sobre los servicios del Hospital de O Barco de Valdeorras. A este respeto, Comesaña ha defendido las actuaciones e inversiones llevadas a cabo por la Consellería de Sanidade en este hospital, como la ampliación de la farmacia hospitalaria y la reactivación de las obras de consultas externas.