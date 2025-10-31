Sindicatos rechazan el cambio de modelo del Sergas para la Atención Primaria y anuncian huelga y movilizaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de Sanidade (CIG-Saúde, CSIF, CCOO y UGT) han expresado su rechazo al modelo de reorganización de la Atención Primaria que propuso la Consellería de Sanidade en la última mesa al considerarlo un plan "insuficiente, improvisado y carente de contenido real". Anuncian movilizaciones y huelga.

Concretamente, tal y como explican en un comunicado conjunto, le han exigido a la Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas la retirada inmediata del documento 'Liñas de actuación de RRHH en Atención Primaria. Medidas', presentado en la reunión de la Mesa Sectorial del 17 de octubre.

Recuerdan que solicitaron la convocatoria de una mesa para abordar cuestiones "fundamentales" como el Plan de Ordenación de Recursos Humanos da Atención Primaria y el modelo asistencial de los sábados por la mañana, pero el documento presentado por el Sergas "no responde a las demandas sindicales ni a los problemas estructurales del sistema".

"La situación de la Atención Primaria en Galicia es crítica. El Sergas no puede seguir improvisando ni escondiendo la falta de planificación detrás de documentos vacíos. El personal de la sanidad pública y la ciudadanía merecen una respuesta seria e inmediata", demandan.

Además de exigir la retirada del documento, los sindicatos han enviado a la Consellería un documento en el que piden que se proceda a la retirada de la categoría de FEAP y se elabore un plan de reconversión de las plazas actuales de FEAP en plazas de médico de familia, garantizando la continuidad laboral de los afectados y la cohesión del modelo asistencial de Primaria.

También que se les hagan llegar los datos desagregados por cada centro de salud y PAC, que permitan un análisis objetivo de la situación real de la Atención Primaria; que la Consellería presente propuestas concretas de actuación, diferenciando medidas a corto, medio y largo plazo, "de forma clara y desarrollada".

También que se haga un análisis de las ratios de personal existente por categorías en los distintos centros en relación al grado de desarrollo de las competencias y de las carteras de servicios para abordar en el Plan de Ordenación de RRHH el numero de profesionales necesarios para la puesta en marcha de las carteras de servicios en todos los centros.

Solicitan también que se aborde la situación del personal del área administrativa de atención primaria, analizando las cargas de trabajo existentes para que se doten del personal necesario; y que se implementen las categorías profesionales necesarias para prestar una asistencia sanitaria de calidad a la población, "sin demoras".

Por último, piden que se devuelva el concurso específico de especialidad de enfermería familiar y comunitaria, y se negocie un plan plurianual de reconversión de plazas generales de enfermero en plazas de enfermero especialista, tanto de familia como de pediatría, en la atención primaria.