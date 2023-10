Sobrado (A Coruña) no acogerá a migrantes procedentes de Canarias y el alcalde critica falta de información del Gobierno

El Ministerio convoca a ayuntamientos y a comunidades a una reunión este martes para abordar la crisis migratoria

El alcalde socialista de Sobrado dos Monxes, Lisardo Santos, ha confirmado que la localidad coruñesa no acogerá a los 40 migrantes que estaba previsto que llegaran este lunes al municipio procedentes de Canarias.

"Hoy no van a llegar y no vienen para Sobrado. Ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. En un principio no vienen para Sobrado", ha zanjado el regidor en declaraciones a Europa Press.

A pesar de que el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, afirmaba este lunes que había hablado con la Xunta y con los alcaldes de las ubicaciones elegidas, Lisardo Santos ha señalado que el Ayuntamiento no ha tenido "ninguna comunicación oficial, ni por parte de la Delegación ni del Ministerio, diciendo ni una cosa ni la otra".

Con todo, sí ha reconocido que el lugar previsto para la acogida iba a ser la Casa das Audiencias, que forma parte del complejo del Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes.

Precisamente, fuentes del Monasterio han confirmado a Europa Press que las instalaciones ya estaban preparadas para recibir este lunes a los migrantes, pero a última hora de este domingo se les trasladó que no llegarían porque "la gente del pueblo no quería".

Por el momento, la Delegación del Gobierno no ha informado de una posible modificación del planteamiento original, que señalaba que llegarían a Galicia unos 400 migrantes. En concreto, 40 serían desplazados a Sobrado este lunes; 350 a Sanxenxo --175 el día 1 de noviembre y otros 175 el día 8; y alrededor de una veintena a A Coruña y Vigo.

EL MINISTERIO CONVOCA A COMUNIDADES Y AYUNTAMIENTOS

En este contexto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha convocado a una reunión informativa por videoconferencia a alcaldes de los principales municipios españoles, a la presidenta de la FEMP, María José Pelayo y a los consejeros de la Comunidades Autónomas para abordar la crisis migratoria que afecta principalmente a Canarias, según han informado fuentes del Ministerio.

En dicha videoconferencia que tendrá lugar el martes a las 17,00 horas, se informará del dispositivo para atender la crisis migratoria y se resolverán las dudas que se planteen al respecto.

La convocatoria llega después de que este mes de octubre hayan arribado en cayucos más de 13.000 personas en la ruta migratoria canaria y el Gobierno haya trasladado a la península a cientos de inmigrantes para descongestionar los centros de primera acogida del archipiélago.

