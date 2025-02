Los socialistas presentarán alegaciones contra la solicitud de cesión de terrenos de la casa de la pareja de Feijóo

El PP critica que se pida un "comportamiento distinto" al nuevo propietario porque es pareja de Feijóo y recuerda que Costas depende del Estado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas presentarán alegaciones contra la solicitud de Eva Cárdenas, pareja del líder del PP Alberto Núñez Feijóo, para ampliar hasta 2037 la concesión del terreno que da acceso a la playa desde su casa en Moaña (Pontevedra).

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, que ha sostenido que la petición e la concesión del uso de un espacio de dominio público por 30 años para una vivienda de lujo en la costa es "un ejemplo claro" de cómo se protege a unos pocos, mientras miles de gallegos y gallegas no pueden acceder a una vivienda digna.

"No vamos a permitir que el PP convierta el litoral gallego en una extensión de los privilegios de sus dirigentes", ha afirmado Torrado, que ha avanzado que los socialistas de Moaña presentarán, en los próximos días, alegaciones contra la solicitud de prórroga de la cesión.

Además, Torrado ha manifestado su sorpresa por el hecho de que el Ayuntamiento concediese una licencia de obra a una vivienda que no tenía todos los permisos urbanísticos en regla. "A lo mejor, también deberían dar explicaciones por esto", ha sostenido en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la "única vivienda" que perece preocupar al PPdeG es la de Feijóo y Eva Cárdenas.

Y es que el socialista ha considerado que mientras el PP protege a los suyos, "sigue ignorando el problema real de la vivienda en Galicia". "Los precios se dispararon y el acceso a un alquiler asequible es casi imposible", ha dicho.

Así las cosas, Torrado ha asegurado que no se puede permitir que las gallegas y los gallegos queden sin opciones para acceder a un hogar mientras unos pocos siguen acumulando privilegios".

En este punto, ha recordado que su formación propone un banco público de alquiler que podría movilizar hasta 5.000 viviendas a precio asequible, garantizando seguridad para propietarios y acceso digno para los inquilinos. "Mientras el PP favorece la especulación, los socialistas proponemos soluciones reales", ha afirmado.

EL PP CRITICA QUE SE PIDA UN "COMPORTAMIENTO DISTINTO" A UNA CIUDADANA

Por su parte, preguntado al respecto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha sostenido que le parece "razonable" que "si los anteriores propietarios de la vivienda podían solicitar" esta concesión ella pueda hacerla.

Lo que, en su opinión, "no parace razonable" es que se pida un "comportamiento distinto" al nuevo propietario porque es pareja de un cargo del Partido Popular. "¿Pero qué pasa? ¿Que los parientes de los cargos del PP no pueden concurrir a licitaciones, no pueden acceder a puestos de trabajo y ahora tampoco pueden hacer una solicitud a un organismo oficial?", ha censurado.

Alberto Pazos ha subrayado que es "normal que haga la solicitud" y "extremadamente normal" que ese organismo, si se dan las condiciones para atenderlas, las atienda, y que "si no se dan, la rechace". Pero ha rechazado que una ciudadana "no pueda hacer una solicitud" ante Costas, organismo "que sigue siendo del Gobierno del Estado", por el hecho de que sea pareja de Feijóo.

"Cualquier día veo a la Xunta rechazando comprar vehículos a Stellantis porque mi primo trabaja en la cadena", ha ironizado para pedir "un poco de sentido común".