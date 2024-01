La startup sevillana de proteína vegetal adquiere dos parcelas al Sepe para su planta en Teixeiro, en Curtis (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entidad pública empresarial de suelo adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau), Sepes, ha cerrado la venta de dos parcelas, que suman un total de 13.635 metors cuadrados, en el Polígono Industrial Curtis-Teixeiro, provincia de A Coruña, a la compañía In Proteins For All, una startup de origen sevillano dedicada a la industria de la proteína vegetal.

La operación, que se ha cerrado por un importe de 519.000 euros, permitirá construir la primera planta integral de producción de proteínas vegetales en España, para suministrar de forma global productos e ingredientes de origen vegetal de alta calidad y sostenibles a toda la industria agroalimentaria. En conjunto, la empresa tiene previsto una inversión de casi 17 millones de euros en la zona, así como la generación de un empleo directo de, al menos, 25 personas.

La fábrica contará con un sistema de producción híbrido, que combina la extracción seca de proteínas concentradas al 50% a partir de semillas o harinas de legumbres con un sistema húmedo posterior que transforme las proteínas concentradas en proteínas aisladas y purificadas y en proteínas funcionales.

PARQUE INDUSTRIAL DE TEIXEIRO

La venta de estas dos nuevas parcelas a In Proteins For all se suma a los proyectos ya implantados en el polígono industrial de Curtis, como son empresas de transformación láctea y, más recientemente, la empresa de biomasa de Greenalia. En total, el Parque Industrial Curtis Teixeiro cuenta con 252.955 metros cuadrados distribuidos entre 28 parcelas industriales, incluyendo las adjudicadas, y una parcela para usos comerciales.

Además de esta actuación, SEPES ya ha desarrollado 23 parques logísticos e industriales en Galicia con más de 9,5 millones de metros cuadrados. En la actualidad, tiene en comercialización cerca de 700.000 metros cuadrados en 10 actuaciones. Además, posee una participación de 83,44% en la Sociedad SEA, la cual ha desarrollado otros 12 parques y supone un importante motor de atracción de inversión a la región.

A través de esta venta, en el marco de su papel como herramienta para la generación de tejido empresarial y empleo, SEPES continúa fomentando el desarrollo de espacios para usos empresariales, reactivando el suelo para impulsar el desarrollo económico en todo el territorio español.