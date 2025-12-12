STEG se reunirá este lunes con la Consellería de Educación a las puertas de la huelga de docentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de organización del Sindicato de Traballadoras e traballadores do Ensino de Galiza, Comba Campoi, se reunirá este lunes con el director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Manuel Álvarez Bértolo, en un encuentro que se celebrará a las puertas de la huelga de docentes convocada para el martes y el miércoles.

En concreto, STEG y CIG-Ensino han convocado dos jornadas de huelga y diferentes acciones reivindicativas "tras fracasar todos los intentos de abrir una negociación con la Consellería de Educación para abordar las demandas del profesorado", según lamentaba la CIG en una nota de prensa.

Por su parte, Campoi, que estará acompañada por el secretario de acción sindical de STEG, Félix Roca; ha explicado que trasladará al representante de la Consellería las reivindicaciones que han llevado a ambos sindicatos a convocar cinco jornadas de huelga en lo que va de trimestre.

Unas reivindicaciones que pasan por exigir un compromiso "firme y explícito" de contratación de más profesorado "porque es la única forma de que se pueda plasmar la reducción de carga lectiva", tal y como ha indicado Campoi en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha insistido en que el sindicato rechaza el marco de acuerdo firmado en 2023 por otros sindicatos, un acuerdo que ha calificado de "insuficiente", por lo que ha exigido un nuevo marco de diálogo donde el horizonte sea "el compromiso de contratación de más profesorado".

Aunque STEG ha asegurado que "no va a rechazar una reunión si solicitan desde hace meses que los reciban", también ve en esta convocatoria de reunión "una estrategia para dividir".

En este contexto, STEG ha recordado a través de un comunicado que han solicitado en reiteradas ocasiones una reunión con el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, "pero no ha accedido a mantener ningún encuentro ni ha convocado al comité de huelga".