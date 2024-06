Stellantis Vigo volverá parar parte da súa produción nas quendas de tarde e noite deste xoves

VIGO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

A factoría viguesa do grupo automobilístico Stellantis volverá parar parte da súa produción nas quendas de tarde e de noite deste xoves debido á falta de pezas necesarias para ensamblar os seus vehículos.

Tal como informou a compañía aos traballadores, o Sistema 2 da planta, que monta as furgonetas das distintas marcas do consorcio, permanecerá sen actividade na tarde e na noite deste xoves, prevendo que volva operar na quenda de mañá do venres, día 28.

"Por causa de forza maior, debido a dificultades de aprovisionamento, suspéndense as quendas de tarde e noite do Sistema 2 na xornada do xoves 27 de xuño", informou a empresa aos seus empregados.

Este parón únese ás incontables veces que Stellantis Vigo estivo sen actividade nos últimos meses e anos debido á falta de pezas para o ensamblaje dos seus vehículos. Precisamente este pasado luns, día 24, o Sistema 1 da fábrica, que produce o Peugeot 2008, tampouco operou por escaseza de compoñentes.